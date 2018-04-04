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مدير عام مركز تجربة المريض بوزارة الصحة تشيد بتميز اداء صحة القصيم ببرنامج قياس تجربة المريض

مدير عام مركز تجربة المريض بوزارة الصحة تشيد بتميز اداء صحة القصيم ببرنامج قياس تجربة المريض
http://almnatiq.net/?p=561357
المناطق_بريدة

 أشادت مدير عام مركز تجربة المريض بوزارة الصحة إيمان محمد الطريفي ، بتميز اداء المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة تجربة المريض ، وذلك بعد نجاح برنامج قياس تجربة المريض للربع الاول من عام ٢٠١٨م ، وتطبيقها بالمنشآت الصحية المدرجة بالبرنامج والتي شملت قياس رضا المراجعين لثمان مستشفيات وأربع مراكز طبية تخصصية وقطاعي بريدة وعنيزة للصحة العامة ، حيث قياس رضا رضا المرضى المنومين ومراجعي العيادات الخارجية والطوارئ .
واعربت ” الطريفي ” في خطابها عن شكرها وتقديرها لفريق العمل بإدارة تجربة المريض بالشؤون الصحية والمنشات المستهدفة بالبرنامج ، مشيدة بمساهمتهم القيّمة بهذا البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة والتي تهدف الى تحسين تجربة المريض وذويهم في الحصول على الخدمات الصحية .
من جانبه ، أكد مدير ادارة تجربة المريض بصحة القصيم غزاي الفريدي ، بام الشؤون الصحية بدعم من المدير العام ومركز تجربة المريض بوزارة الصحة تهتم بقياس رضا المريض ومراعاة احتياجاتهم وتوفير السبل التي تكفل لهم الحصول على الخدمة الطبية بما يتوافق مع تطلعاتهم وطموحاتهم ، مشيرا الى البرنامج تم تطبيقه وفقا لرؤية وزارة الصحة واختيار عدد من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، حيث كان لتلك المؤشرات والإستبانات رصد لاراء المرضى حول الخدمات المقدمة لهم ويتم مراجعتها مع المنشآت الصحية المعنية وإيجاد الحلول لها سعيا لرضا المرضى .

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