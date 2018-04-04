محافظ البكيرية يكشف أجندة منتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة

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كشف محافظ البكيرية رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة المهندس صالح الخليفة ، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة المنظمة للمنتدى مساء الثلاثاء بحضور وسائل الإعلام وعدداً من المهتمين في فندق رمادا القصيم بالبكيرية ، عن موعد انطلاقة المنتدى برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء الثلاثاء 24 رجب ويستمر لمدة 3 بمركز الملك عبد الله الحضاري بمحافظة البكيرية ، حيث استعرضت اللجنة أجندة المنتدى بمشاركة عدد كبير من الخبراء المختصين والجهات الحكومية التنفيذية والمهتمة بمجال الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في هذا المجال والمصانع العاملة في المملكة.

وتحدث في بداية المؤتمر محافظ البكيرية بكلمة ترحيبية رحب من خلالها بالحضور، وبين أن منتدى الطاقة المتجددة الأول الذي سيفتتحه أمير منطقة القصيم في يومه الأول يهدف إلى مواكبة تطلعات حكومتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة في اقتصادنا وتشمل تلك السلسة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها , حيث سيغطي المنتدى أكثر التحديات التي تواجه مجال الطاقة المتجددة في المملكة والمنطقة ككل , وسيتناول المنتدى أهم المستجدات في هذا المجال من خلال عدد من المحاور والأهداف التي تصب في استشراق مستقبل هذا القطاع ودوره الفاعل في التنمية , وثمّن المهندس الخليفة رعاية واهتمام سمو أمير القصيم لهذا المنتدى مقدماً شكراً للقائمين عليه متمنياً أن يعكس هذا المنتدى على ما تحقق للمنطقة ولمحافظة البكيرية من حراك في مختلف المجالات.





عقب ذلك أوضح المهندس حمد اللحيدان عضو اللجنة المنظمة أن هذا المنتدى يضاف للنجاحات الكبرى التي تحققت لمنطقة القصيم بمتابعة دائمة واهتمام من سمو أمير القصيم في مختلف المجالات وبين أن منتدى الطاقة المتجددة من الأساسيات والأولويات التي تستحق الاهتمام والمناقشة لأهميتها لمستقبل المملكة ,حيث سيستضيف عدد من المتحدثين من المختصين في مجال الطاقة المتجددة وسيقام ورش عمل لاستعراض تجربة المملكة في هذا المجال للخروج بنتائج ومخرجات تخدم الوطن بإذن الله ، وكشف اللحيدان عن وجود معرض مصاحب للمنتدى بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المتعلقة بمجال الطاقة متمنياً أن يحقق هذا المنتدى النجاح داعياً الجميع للحضور والاستفادة من التجارب والدراسات العلمية للطاقة المتجددة التي تعتبر مستقبل هذا الوطن وأبناءه ، وقدم المهندس اللحيدان في ختام حديثه شكره لجميع الرعاة والداعمين الذين بذلوا وأسهموا في تنفيذ هذا العمل، كما قدم شكره لفندق رمادا القصيم راعي الضيافة للمنتدى.