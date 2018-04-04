تطبيق إلكتروني لصرف وجبات المناوبين بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

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أطلق مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، تطبيقاً إلكترونياً لوجبات الكوادر الطبية والفنية والقوى العاملة المناوبة على الأجهزة الذكية ، حيث يعتمد على تطوير وتسهيل العمل بقسم التغذية عن طريق باركود خاص QR لكل موظف او موظفة مستحق للوجبات ( تمريض – مناوبين ) ليتم تمريره على جهاز الآيباد لتوفير الوجبة الغذائية لمرة واحدة لكل فترة ( فطور – غداء – عشاء ) .

مدير المستشفى الصيدلي حمد الشمري ، أشاد بجهود فريق العمل بقسم التغذية لسعيهم المستمر في تطوير البرامج التغذوية لخدمة القوى العاملة بالمستشفى والمرضى المنومين ، مشيداً بهذه الخطوة بالإستفادة من التقنية الحديثة واختصار الجهد والوقت في العمل بقسم التغذية .

من جانبه ، أوضح رئيس قسم التغذية الأخصائي / خليل بن إبراهيم الخريف ان هذا البرنامج يساعد منسوبي قسم التغذية في فرز عدد الوجبات المطلوبة للفئات المستحقة وكذلك احصائيات لعدد الوجبات المصروفة والاستعلام عن وجبات الموظفين بطريقة سهلة وسريعة ، وأفاد ان هذا التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ، وتمكن مقدمي الوجبات من مشاهدة وقراءة الحالات التي يتم استبعادها او يتم صرفها بدقة عالية وفي وقت أقل من السابق وتوفير للمعلومة الدقيقة من أي باركود يتم قراءته مما يترتب عليه رفع جودة الخدمات المقدمة في تقديم الوجبات .