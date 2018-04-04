كشف حقيقة تفشي حالات الجرب في مدارس جدة

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نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة اليوم رسمياً عدم وجود أي حالة مصابة بمرض الجرب بمدارس المحافظة.

ووفقا لبيان صادر كشفت صحة جدة تفاصيل ما ورد إليها من استفسارات إعلامية حول وجود تفشي لحالات الجرب في بعض مدارس محافظة جدة.

وقالت في البيان : إن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تؤكد بأنه ولله الحمد بانه لا يوجد تفشي لحالات الجرب في مدارس المحافظة حتى تاريخه.

وأن هناك متابعة مستمرة وتنسيق دائم بين إدارة تعليم جدة ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية وإدارة الصحة العامة بجدة لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة.

والإستعداد المبكر لكل ما من شأنه المحافظة على سلامة أبناءنا الطلاب والطالبات والترصد لجميع الأمراض ومباشرتها ميدانياً.

وفي حال إكتشاف أي حالات لا سمح الله يتم على الفور مباشرتها لمنع انتشار المرض إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية منها و العلاجية و تكثيف التوعية الصحية بهذا الشأن.

وأكدت صحة جدة أن علاج مرض الجرب يعتمد على توعية المريض وذويه بطرق انتقاله وكيفية تعقيم الملابس والمفروشات للحد من انتشاره بين أفراد الأسرة كما يساهم الإلتزام بتعليمات الطبيب المعالج في أخذ العلاج للمريض وللمخالطين من الحد من إنتشار المرض بين أفراد المجتمع.