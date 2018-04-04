محافظ الخرج يرعى حفل ختام النشاط الطلابي بـ ‎ تعليم الخرج

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رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي مساء أمس الثلاثاء حفل ختام النشاط الطلابي الذي أقامته إدارة تعليم الخرج على مسرح الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية.

وكان في استقبال المحافظ والضيوف المرافقين له مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار, ومساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي, والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح الدويلة ورؤساء الأقسام والشعب بالإدارة وعدد من المشرفين وقادة المدارس.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم ألقى مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار كلمة نوه فيها عن منجزات النشاط الطلابي التي تحققت هذا العام, حيث أسهم النشاط الطلابي في مشاركة 50 ألف طالب وطالبة في المدارس وأندية الحي الموزعة على أنحاء محافظتي الخرج والدلم, التي تقدم خدماتها بشكل يومي لجميع شرائح المجتمع من الجنسين ولترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا الطلاب والطالبات بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الحميدة.

وأشار العبدالجبار إلى تحقيق النشاط الطلابي لعدد من المراكز المتقدمة في منافسات محلية ودولية, حيث حققت الإدارة المركز الأول في جائزة المبادرون بمنصة شمس التعليمية, ودرع التميز للإدارة في التعليم الإلكتروني وعدد الموارد التعليمية 2017, وحصول الإدارة على 17 وساما دوليا من قبل وكالة ناسا نتيجة الأبحاث المستمرة لطلابنا وطالباتنا في رصد الظواهر الطبيعية ضمن برنامج جلوب البيئي, وتحقيق المركز الأول في منافسات الروبوت على مستوى المملكة, والمركز الثالث عالميا في برنامج الحساب الذهني الذي أقيم في ماليزيا 2017, والمركز الثاني في خدمة كتاب الله والحفظ ” تدبر “, ودرع التميز في مسابقة التدريس المرئي ضمن فعاليات ملتقى القنفذة التربوي و وسام التميز في أعمال معسكرات الحج بمنى, إضافة إلى تحقيق مدارس تحفيظ القرآن المركز الأول في اختبار القدرات العامة على مستوى مدارس التحفيظ بالمملكة, وتحقيق المركز الرابع في مسابقة اللغة العربية إضافة إلى مراكز متقدمة في عدد من الفعاليات والأنشطة والمنافسات المحلية.

وقدم العبدالجبار شكره وتقديره لرئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الخرج الأستاذ منصور بن سعد السعيدان على جهوده وفريق عمله الدؤوبه في التميز وتبني خطة طموحة وشاملة منبثقة من الدليل التنفيذي للمشروعات المركزية للنشاط الطلابي وفرت مساحة رحبة لاستيعاب ميول وقدرات ومواهب الطلاب والطالبات.

وكرم محافظ الخرج الطلاب المتميزين والمدارس التي حققت مراكز متقدمة في النشاط الطلابي و قادة المدارس المتميزين, و وسائل الإعلام المشاركة في إنجاح أنشطة وفعاليات الإدارة طوال العام.

وفي نهاية الحفل قدم محافظ الخرج شكره وتقديره لمدير تعليم الخرج ولقسم النشاط الطلابي نظير الجهود المتميزة والمراكز المشرفة التي حققتها الإدارة مؤكداً بأن جهود الإدارة والنشاط في المحافظة ملموس وعلى كافة الأصعدة والبرامج التي نفذت كان لها أثر كبير ومميز سواء على مستوى الطلاب أو البرامج والفعاليات التي تستهدف المجتمع.