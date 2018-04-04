شهدت القافلة الطبية الإستشارية بمستشفى ضرية العام ، امس ( الثلاثاء ) ، استفادة 98 مراجعاً ، وذلك خلال زيارتها للمستشفى ضمن برنامجها المعتمد إدارة الخدمات العلاجية بصحة القصيم .
و وفقاً للمعلومات ، فإن القافلة الطبية الإستشارية زارت المستشفى وتضم عدد من التخصصات الطبية الإستشارية ، حيث تم تفعيل العيادات والكشف على المرضى المستهدفين بحسب الحالات الطبية .
ويعتمد البرنامج على إتاحة الخدمات الصحية المتوفرة بالمستشفيات المرجعية بالمنطقة عبر تنظيم قوافل طبية، تكشف على المرضى في مواقعهم بدون عناء الذهاب إلى المستشفيات المرجعية.
98مراجعاً يستفيدون من برنامج القافلة الطبية الأستشارية بمستشفى ضرية
شهدت القافلة الطبية الإستشارية بمستشفى ضرية العام ، امس ( الثلاثاء ) ، استفادة 98 مراجعاً ، وذلك خلال زيارتها للمستشفى ضمن برنامجها المعتمد إدارة الخدمات العلاجية بصحة القصيم .
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