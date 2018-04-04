98مراجعاً يستفيدون من برنامج القافلة الطبية الأستشارية بمستشفى ضرية

المناطق_ضرية

شهدت القافلة الطبية الإستشارية بمستشفى ضرية العام ، امس ( الثلاثاء ) ، استفادة 98 مراجعاً ، وذلك خلال زيارتها للمستشفى ضمن برنامجها المعتمد إدارة الخدمات العلاجية بصحة القصيم .

و وفقاً للمعلومات ، فإن القافلة الطبية الإستشارية زارت المستشفى وتضم عدد من التخصصات الطبية الإستشارية ، حيث تم تفعيل العيادات والكشف على المرضى المستهدفين بحسب الحالات الطبية .

ويعتمد البرنامج على إتاحة الخدمات الصحية المتوفرة بالمستشفيات المرجعية بالمنطقة عبر تنظيم قوافل طبية، تكشف على المرضى في مواقعهم بدون عناء الذهاب إلى المستشفيات المرجعية.