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98مراجعاً يستفيدون من برنامج القافلة الطبية الأستشارية بمستشفى ضرية

98مراجعاً يستفيدون من برنامج القافلة الطبية الأستشارية بمستشفى ضرية
http://almnatiq.net/?p=561377
المناطق_ضرية

شهدت القافلة الطبية الإستشارية بمستشفى ضرية العام ، امس ( الثلاثاء ) ، استفادة 98 مراجعاً ، وذلك خلال زيارتها للمستشفى ضمن برنامجها المعتمد إدارة الخدمات العلاجية بصحة القصيم .
و وفقاً للمعلومات ، فإن القافلة الطبية الإستشارية زارت المستشفى وتضم عدد من التخصصات الطبية الإستشارية ، حيث تم تفعيل العيادات والكشف على المرضى المستهدفين بحسب الحالات الطبية .
ويعتمد البرنامج على إتاحة الخدمات الصحية المتوفرة بالمستشفيات المرجعية بالمنطقة عبر تنظيم قوافل طبية، تكشف على المرضى في مواقعهم بدون عناء الذهاب إلى المستشفيات المرجعية.

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