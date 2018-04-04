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في الساحل الغربي .. قيادات الحوثي يتساقطون في جبهات القتال

في الساحل الغربي .. قيادات الحوثي يتساقطون في جبهات القتال
http://almnatiq.net/?p=561385
المناطق - وكالات

أفادت مصادر يمنية بمقتل قيادي حوثي، في جبهة حيس على الساحل الغربي، في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وكشفت ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة إب، عن مقتل القيادي الحوثي عبدالفتاح هاشم السادة (المكنى بأبو هاشم) في معارك على مشارف مدينة حيس عقب هجوم للمتمردين تم إفشاله، فيما أسرت قوات الجيش الوطني، مشرف حوثي في جبهة كرش، شمالي محافظة لحج.

وذكرت مصادر في الجيش الوطني بجبهة كرش أن قوات الجيش أسرت القيادي الحوثي، عبدالواسع السقاف، ضمن عملية أسر طالت أكثر من20 عنصرا من المتمردين.

ويعمل السقاف مشرفا لمليشيا الحوثي على عزلة الثوابي بمديرية جبلة بمحافظة إب، وهو من أبناء محافظة إب الذين انضموا للميليشيا في وقت مبكر من الانقلاب وخضع لدورات عسكرية وطائفية في صعدة وصنعاء.

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