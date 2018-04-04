صرف اكثر من 70 ألف وصفة طبية بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم

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شهدت إحصائية قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم في الربع الأول لعام 2018م صرف ( 42565 ) وصفة بالصيدلية الخارجية وكذلك صرف ( 28342 ) وصفة بالصيدلية الداخلية ,وكان معدل عدد مراجعين الصيدلية الداخلية ( 140 ) مراجع يومياً فيما بلغ عدد مراجعي الصيدلية الخارجية ( 108 ) مراجع يومياً , فيما تم القيام بـــ ( 30 ) جولة على أقسام التنويم الداخلية وكذلك قسم الطوارئ والعيادات , وتم تغليف ( 187205 ) قرص فيما كان عدد معدل مرضى الطوارئ يومياً ( 14 ) وعدد المحاضرات وورش العمل ( 17 ) دورة .

أما اللجان الداخلية لقسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى عددها ( 5 ) لجان تم عقد من خلالها ( 10 ) إجتماع وكانت نسبة الحضور 90% ومجموع ساعات انعقادها ( 10.5 ) .