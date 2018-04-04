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مؤتمر يعد الأول من نوعه .. “الذئبة الحمراء” في مدينة الملك سعود الطبية

مؤتمر يعد الأول من نوعه .. “الذئبة الحمراء” في مدينة الملك سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=561441

نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في مستشفى الأطفال (قسم الأمراض الروماتيزمية) المؤتمر الأول من نوعه بعنوان “الذئبة الحمراء” بحضور المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور تركي النفيسه .

وأوضحت رئيسة قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى الأطفال الدكتورة وئام العيد :بأن هذا المؤتمر يسلط الضوء على (الذئبة الحمراء) والتعريف بها وأعراضها وأنها من الأمراض المزمنة المناعية التي تهاجم أعضاء الجسم وأن أسبابها مجهولة وتختلف الأعراض وإصابة الأعضاء لذلك كان هذا المؤتمر ليتم مناقشة المختصين وذوي الاختصاص وطرح الحلول والرؤى التي تخدم المريض وتساعد الأطباء في سرعة اكتشاف المرض

وبينت العيد بأن المؤتمر يستهدف الأطباء بشكل عام وأطباء الأطفال بشكل خاص

واختتمت العيد حديثها بأن معرفة المريض وذويه بحالته يساعدنا كثير في التشخيص والعلاج ..

ووجهت شكرها العميق للمدير العام التنفيذي الدكتور هيثم الفلاح والذي كان له الدور الكبير في تشجيع مثل هذه المؤتمرات العلمية وكل مامن شأنه خدمة المريض .

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