بلدية زلوم تنفذ المرحلة الثانية من معالجة التشوهات البصرية

بإشراف و متابعة من قبل رئيس بلدية زلوم الأستاذ ساير بن شالح الشمري ؛ بدأت لجنة معالجة التشوهات البصرية بالبلدية تنفيذ المرحلة الثانية ضمن خطتها المتمثلة بإزالة كافة المركبات التالفة من الطرق والأحياء و الأراضي البيضاء داخل مركز زلوم و ذلك لجنة عمل مكونة من فريق من البلدية ، بمشاركة عددٍ الجهات الأمنية ، حيث تم البدء بعمليات الإزالة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات من أوامر التبليغ و أعطاء المهلة الكافية لإزالة تلك المركبات .

وهذا و أكّد قائد محور مبادرة علاج التشوه البصري بالبلدية المهندس سعود الرويلي بأن أعمال اللجنة سوف تستمر على عدة مراحل لتتوسع في نطاق عملها حتى يتم بإذن الله تحقيق الأهداف المرسومة لها لخلق بيئة خالية تمامًا من كل أنواع التشوهات البصرية ، للوصول من خلالها بتحقيق مبادرة (مدينتي 2018) ، و التي أقرتها الوزارة ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف رؤية 2030 بإذن الله .