مجلس “المنطقة التعليمي” في الجوف يوصي بتشجيع استخدام التقنية

أوصى مجلس منطقة الجوف التعليمي الأول بتشجيع استخدام التقنية وتوظيفها في التواصل مع الطلاب لتنفيذ الأنشطة التعليمية.

كما أوصى المجلس الذي عقد برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم، بتنفيذ منتدى دعم تعلم الطلاب لمدة يومين بالمشاركة بين إدارات تعليم الجوف والقريات وذلك بتكوين فرق عمل مشتركة، وتطبيق مبادرة “متن” في 20% من المدارس في العام الأول و 80% في باقي المدارس خلال 3 أعوام، وتبني التعلم عن طريق المشاريع “PBL” للمرحلة الثانوية، اشراك جميع الطلاب في العمل التطوعي، إنشاء مجلس طلابي لتقديم رؤية الطلاب عن المشاكل المدرسية والأداء المدرسي وأداء المعلم، تقويم وتحسين ساعة النشاط، تنفيذ المسابقة المنهجية الثقافية في جميع المدارس، عدم قبول مشاركة المدارس التي يثبت أن الأعمال ليست من أعمال الطلاب، إنشاء أيقونة في موقع الإدارة بعنوان مهارات القرن 21، إعداد حقيبة تدريبية لمعلم القرن 21، تنفيذ مبادرة لسوق العمل وفق رؤية 2030

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ منور بن حويطي السرحاني أن المجلس استعرض وناقش عدد من المواضيع التربوية والإدارية، أبرزها: زيارة مشاركة الطلاب في التعليم والنشاط والمسئولية، مهارات القرن الواحد والعشرون، النظر في نقل مدرسة السادسة المتوسطة بقارا إلى حي النفل، مبادرة تطويرية “لغتي والرياضيات”.