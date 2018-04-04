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مهارات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 بتنمية الخرمة

مهارات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 بتنمية الخرمة
http://almnatiq.net/?p=561444
عادل الزهراني - الطائف

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة برنامج تدريبي بعنوان ( مهارات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 )
مدعومة من قبل مجموعة مؤسسة العساف التجارية ( سلسلة البرامج الخدمية المجتمعية ) قدمها الأستاذ/ راكان بن صالح العساف عرض فيها أهم المهارات للباحثين عن العمل وأهم احتياجات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 وأبرز الاساليب المساعدة في الترقي الوظيفي والنجاح والمهارات القيادية وفي نهاية البرنامج كرمت اللجنة المدرب وكذلك قدم شهادة شكر لمجموعة العساف التجارية لإسهاماتهم المجتمعية وتعاونهم الدائم مع اللجنة.

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