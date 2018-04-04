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غرفة الأحساء تستضيف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه في لقاء مفتوح مع الأهالي غدًا

غرفة الأحساء تستضيف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه في لقاء مفتوح مع الأهالي غدًا
http://almnatiq.net/?p=561445
الاحساء - المناطق

تستضيف غرفة الأحساء في لقاء مفتوح مع الأهالي سعادة المهندس محمد بن أحمد موكلي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للحديث والنقاش حول خدمات المياه والصرف الصحي بالأحساء والفوتره وذلك يوم الخميس 19/07/1439هـ الموافق 05/04/2018، الساعة 12:30 بعد الظهر، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي استضافة الغرفة للقاء ضمن استراتيجيتها العامة الهادفة إلى تعزيز التعاون بينها والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والصلة بالقطاع الخاص، لما لها من أهمية كبيرة في تعميق قواعد بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ويعزز في الوقت نفسه مبادرات وجهود التطوير والتنمية المحلية ويؤكد على الدور الاجتماعي والمجتمعي للغرفة.

ويشتمل اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج زيارة تفقدية لسعادة المهندس محمد الموكلي للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات المياه للمواطنين، وكذلك الاطلاع على سير تنفيذ المشاريع الحالية في الأحساء، على محاور عدة حول التطورات والمشاريع الجارية في قطاع المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الالتقاء بالمواطنين، والاستماع لمطالبهم وقضاياهم واحتياجاتهم من قطاع المياه.

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