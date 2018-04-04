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بلدية الخبر تغلق 15 ورشة ومستودع بصناعية ركاز

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الخبر - المناطق

أغلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات 15 ورشة مخالفة في صناعية ركاز بالخبر, فيما بلغ عدد الإنذارات التي تم إصدارها للورش والمستودعات 24 إنذار, يأتي ذلك ضمن الحملة التي نظمتها إدارة الخدمات على صناعية ركاز بهدف التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة وتوفر التراخيص اللازمة وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن الحملة تستهدف الورش غير المرخصة, والتأكد من صلاحية التراخيص، إضافة الى التأكد من عدم وجود مخالفات للأنشطة في تلك المواقع .

وأفاد بأن الحملة كشفت عن وجود عدد من المخالفات في تلك المواقع, موضحا بأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين بهدف تصحيح أوضاعهم, وكذلك وضع ملصقات على أكثر من 50 سيارة مهملة أمام الورش وإلزام الورش بإزالتها.

وأهاب الزايدي بأهمية التزام ملاك الورش والمستودعات بالاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة وعدم ممارسة أنشطة غير مصرح بها، مشدداً على أن البلدية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب .

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