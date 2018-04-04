سحب عينات من طلاب مشتبه باصابتهم بالحصبى والجرب في مدرسة الحزم بالخرج

تأكيداً لما نشرته المناطق بشأن تعليق الدراسة في إحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الخرج لوجود إشتباه بإصابة بعض الطلاب بالحصبى والجرب ، فقد علمت المناطق من مصادر أنه تم أخذ عينات من بعض الطلاب المشتبه بهم وإرسالها للمختبرات الطبية لإجراء الفحص والكشف الطبي عليها ، حيث أستقبل المركز الصحي في المحافظة طلاب مدرسة الحزم لإجراء التطعيمات اللازمة لهم لسلامتهم من العدوى.
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