سحب عينات من طلاب مشتبه باصابتهم بالحصبى والجرب في مدرسة الحزم بالخرج

الخرج - سليمان الدخيل

تأكيداً لما نشرته المناطق بشأن تعليق الدراسة في إحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الخرج لوجود إشتباه بإصابة بعض الطلاب بالحصبى والجرب ، فقد علمت المناطق من مصادر أنه تم أخذ عينات من بعض الطلاب المشتبه بهم وإرسالها للمختبرات الطبية لإجراء الفحص والكشف الطبي عليها ، حيث أستقبل المركز الصحي في المحافظة طلاب مدرسة الحزم لإجراء التطعيمات اللازمة لهم لسلامتهم من العدوى.