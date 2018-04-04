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تأكيدا لما نقلته المناطق

سحب عينات من طلاب مشتبه باصابتهم بالحصبى والجرب في مدرسة الحزم بالخرج

سحب عينات من طلاب مشتبه باصابتهم بالحصبى والجرب في مدرسة الحزم بالخرج
http://almnatiq.net/?p=561493
الخرج - سليمان الدخيل
تأكيداً لما نشرته المناطق بشأن تعليق الدراسة في إحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الخرج لوجود إشتباه بإصابة بعض الطلاب بالحصبى والجرب ، فقد علمت المناطق من مصادر أنه تم أخذ عينات من بعض الطلاب المشتبه بهم وإرسالها للمختبرات الطبية لإجراء الفحص والكشف الطبي عليها ، حيث أستقبل المركز الصحي في المحافظة طلاب مدرسة الحزم لإجراء التطعيمات اللازمة لهم لسلامتهم من العدوى.

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