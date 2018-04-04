أمير الحدود الشمالية يوجه مدير الكهرباء بزيارة منزل المواطن

المناطق _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مؤشرات أداء شركة الكهرباء بالمنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ومتابعة لكل ما يخدم المواطن.

واطلع سموه خلال الاستقبال على الخدمات التي تقدمها الشركة للمشتركين وجهودها في برامج المسؤولية الاجتماعية, كما جرى بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة, داعياً سموه المسؤولين في الشركة إلى العناية ببرامج السلامة وتقديم خدمة موثوقة وآمنة للمشتركين بالمنطقة كافة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة من خلال دعم وتطوير برامج السلامة الكهربائية, وبرامج الصيانة لاسيما في حالة وجود كيابل مكشوفة والتنسيق مع أمانة المنطقة في تحديد أماكن لإبعاد المحولات الكهربائية من أمام المنازل.

ووجه سموه رئيس شركة الكهرباء بالمنطقة بزيارة منزل المواطن المتضرر في حي المنصورية الذي تعرض لأضرار جراء احتراق المحول الكهربائي ورفع الضرر الواقع والعمل على إصلاح الأضرار التي تسبب فيها, وعمل كل ما يلزم حتى لا يتكرر ذلك, مشدداً على ضرورة تفعيل برنامج تلقي الشكاوى بالمنطقة وتمكين المواطن من تقديم ملاحظاته والتفاعل معها بسرعة وجدية.

ودعا الأمير فيصل بن خالد الشركة للاستعداد لفصل الصيف بتهيئة كل الإمكانيات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على المدن والمحافظات والمراكز كافة.

من جانبه أعرب مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ووقوفه معهم، وتذليل ما قد يعترض مهام الشركة، داعياً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.