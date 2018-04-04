اوركسترا تعزف مقطوعات موسيقية من قصائد ” دايم السيف”

المناطق _ جدة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق فعاليات الحفل الختامي لفعاليات ملتقى مكة الثقافي للعام 1439، اليوم الخميس الثامنة مساء بالصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتتضمن فقرات الحفل, عزف الموسيقار السعودي ممدوح سيف , لقصائد مغناه للأمير خالد الفيصل, ويشارك في الفرق الموسيقية المشاركة في حفل الأوركسترا 42 عازف وموسيقي بقيادة الموسيقار السعودي.

كما يشارك 6 فنانين من شباب منطقة مكة المكرمة في اوبريت من كلمات الشاعر إبراهيم يعقوب الحاصل على لقب الوصيف في مسابقة أمير الشعراء للشعر العربي الفصيح.

ويسعرض خلال الاوبريت 15 لوحة فنية, بينما عدد أفراد الفرق الهندسية والتنفيذية المتواجدة في العمل يزيد عن 100 شخص وعدد الأفراد المشاركين في تقديم العروض 250 فرد من الفرق الشعبيةو60 فرد من الكشافة و40 طالبة.

ويتضمن الحفل الختامي عرض وثائقي لمبادرات ملتقى مكة الثقافي، وأبراز مشاركات الجهات الحكومية والأهلية في ملتقى مكة، أضافة إلى لوحة فنية، وعرض الأوركسترا الموسيقية، وعروض فنية مختلفة.

و تشرف إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع قطاعات المنطقة المختلفة على تنظيـــم ملتقي مكة الثقافي وتنفيذه وتتنوع البرامج العامة للملتقي وفعالياته حيث يضم الملتقي مجموعة من المبادرات والفعاليات والمحاضرات، والندوات، والمعارض، وورش العمل، والدورات التدريبية، وحلقات النقاش، وتقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة بالمنطقة تحت إشـــراف مباشر من الامانة العامة للملتقى حيث تحرص أمانة ملتقى مكة الثقافي على تطوير المبادرات المقدمة، وتعظيم أثرها بما يتواءم مع شعار “كيف نكون قدوة؟” ، ورؤية الملتقى، من خلال مجموعة متنوعـة من الإجراءات والعمليات ومنها عـرض ما تم إنجازه من الجهات المشاركة، ووضع آلية إعداد تقارير دورية للتأكد من خط سـيـر المبادرات المقدمة, ومناقشة الجهات للمبادرات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في مســـتوى الجودة الخاصة بها, مناقشة الآلية المثلـــى لتنفيـــذ المبـــادرات مـــن الجهـــات وتعميمها علـــى مختلف المحافظات, مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات، يشمل المهام والتواريخ ذات العلاقة, مناقشة إمكانية ضمان استدامة البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات, مناقشة إمكانية إضافـــة فعاليات أخـرى متنوعـة تقـــدم من الجهات كالندوات، والمحاضرات، والامسيات وغيرهـا, مع تأكيـــد الالتزام بشعار الملتقي في جميع البرامج والمبادرات, مناقشة توحيد الرسالة الاعلامية، والاستفادة الاعلامية من الجهات المشاركة, مساعدة الجهات المشاركة على تحسن المبادرات, وآليات تنفيذها.