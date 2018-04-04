أمير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

المناطق _ تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي العميم الذي قدم لسموه تقريرا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية ونوه سموه بما يحضى به القطاع الزراعي والمزارعين من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – ووجه سمو أمير منطقة تبوك بإقامة ملتقى زراعي بالمنطقة يشارك به جميع المزارعين بالمنطقة وذلك لمناقشة إحتياجاتهم وكل مايخدم امورهم الزراعية من خلال التسويق والإنتاج وتنوع المحاصيل الزراعية . . وأعرب الدكتور العربي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائم لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بواجبة على أكمل وجه لخدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة .