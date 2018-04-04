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أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي المنطقة

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=561526
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي أمس , أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ، وذلك في القصر الحكومي. وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيراً سموه إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه . حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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