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بيان مشترك بين إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بيان مشترك بين إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=561529
المناطق _ أبها
إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض إحدى السيدات للعنف في مدينة أبها ، تؤكد إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة  ، أنها باشرت مهامها ميدانيا واتخذت كافة الاجراءات النظامية ، وأن الفحوصات والتقارير الطبية أثبتت عدم تعرض السيدة للعنف ، كما لم يثبت لدى الجهات الأمنية والحماية الاجتماعية تعرضها للعنف ، في حين أن جميع ملابسات القضية يتم متابعتها من قبل الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة التي تتولى حاليا التحقيق ، وسيعلن في وقت لاحق ما يتم التوصل إليه بكل شفافية .

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