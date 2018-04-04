بيان مشترك بين إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

المناطق _ أبها

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض إحدى السيدات للعنف في مدينة أبها ، تؤكد إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ، أنها باشرت مهامها ميدانيا واتخذت كافة الاجراءات النظامية ، وأن الفحوصات والتقارير الطبية أثبتت عدم تعرض السيدة للعنف ، كما لم يثبت لدى الجهات الأمنية والحماية الاجتماعية تعرضها للعنف ، في حين أن جميع ملابسات القضية يتم متابعتها من قبل الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة التي تتولى حاليا التحقيق ، وسيعلن في وقت لاحق ما يتم التوصل إليه بكل شفافية .