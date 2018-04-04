وبين العنزي أن هذه الدورات والمحاضرات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة إلى حين وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة .
وبين مدير ادارة التدريب بمنطقة الحدود الشمالية الفني اسعاف رخيص غانم الشمري بأن البرنامج الاسعافي للمجتمع يحتوي على معلومات نظريه ومهارات إسعافيه مهمة لجميع الحالات الطارئة ويقدم للمتدرب كتاب في برنامج الإسعافات الاوليه وشهادة وكذلك بطاقة مسعف أولي معتمده من هيئة الهلال الأحمر السعودي تخوله من القيام بمبادئ الإسعافات الأولية .
باجمالي بلغ عدد ( 23) دورة ومحاضرة وعدد المستفيدين ( 2253 ) مستفيد .
وأضاف المتحدث الرسمي بأن البرامج التدريبية تحصى باهتمام ومتابعه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ محمد بن نايف العنزي وتقديم كافة التسهيلات للوصول لجميع المحافظات من منطلق ديني ووطني وأنساني عملا با لأيه الكريمة ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ودعا مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الجميع إلى أهمية التسجيل في دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الاوليه من خلال الرقم الموحد 920022776
وتمنى للجميع السلامة
أكثر من 200 مواطن استفادوا من الدورات الإسعافية في الهلال الأحمر بالشماليه
وبين العنزي أن هذه الدورات والمحاضرات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة إلى حين وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة .
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