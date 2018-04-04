احدث الأخبار

أكثر من 200 مواطن استفادوا من الدورات الإسعافية في الهلال الأحمر بالشماليه
منطقة الحدود الشمالية
 بيان مشترك بين إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي المنطقة
أبرز المواد
 أمير نجران يكرم مدير هيئة الرقابة والتحقيق
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يلتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
أبرز المواد
 اوركسترا تعزف مقطوعات موسيقية من قصائد ” دايم السيف”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجه مدير الكهرباء بزيارة منزل المواطن
أبرز المواد
 الخبير المالية تسجل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 187 مليون ريال سعودي لعام 2017م
أبرز المواد
 القرني والخمري يبحثان إمكانية تأهيل الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي للتوظيف
منطقة الباحة
 أمير تبوك يلتقى مدير الخطوط السعودية بتبوك والوجه
أبرز المواد
 سحب عينات من طلاب مشتبه باصابتهم بالحصبى والجرب في مدرسة الحزم بالخرج
أبرز المواد
 مهارات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 بتنمية الخرمة
منطقة مكة المكرمة
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

أكثر من 200 مواطن استفادوا من الدورات الإسعافية في الهلال الأحمر بالشماليه

أكثر من 200 مواطن استفادوا من الدورات الإسعافية في الهلال الأحمر بالشماليه
http://almnatiq.net/?p=561532
المناطق _ خالد الضبيبي
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية نفذ خلال شهر مارس لعام 2018 من خلال إدارة التدريب عدد( 8 ) دورات ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية  للرجال استفاد منها ( 134 ) متدرب ،كما اقامن المدربات المتعاونات مع إدارة التدريب النسائي بتنفيذ عدد ( 3 ) دورات  ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية  للنساء  استفاد منها  ( 44 ) متدربة ، وأضاف عقدت ادارة التدريب دورة واحدة لموظفين الهيئة في الانعاش القلبي الرئوي استفاد منها (8) متدرب و دورة واحدة لموظفين الهيئة في مكافحة العدوى بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة استفاد منها (29) متدرب و  عدد ( 10 ) محاضرات توعوية استهدفت ( 2038 )  مستفيداً ومستفيدة  نفذت في عدد من المدارس والكليات والدوائر الحكومية .

وبين العنزي أن هذه الدورات والمحاضرات  تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة إلى حين  وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة .
وبين مدير ادارة التدريب بمنطقة الحدود الشمالية  الفني اسعاف  رخيص غانم الشمري  بأن البرنامج الاسعافي للمجتمع يحتوي على معلومات نظريه ومهارات إسعافيه مهمة لجميع الحالات الطارئة ويقدم للمتدرب كتاب في برنامج الإسعافات الاوليه وشهادة وكذلك بطاقة مسعف أولي معتمده من هيئة الهلال الأحمر السعودي  تخوله من القيام بمبادئ الإسعافات الأولية  .
باجمالي بلغ عدد ( 23) دورة ومحاضرة وعدد المستفيدين ( 2253 ) مستفيد .
وأضاف المتحدث الرسمي بأن البرامج التدريبية  تحصى  باهتمام ومتابعه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ محمد بن نايف العنزي وتقديم كافة التسهيلات للوصول لجميع المحافظات من منطلق ديني ووطني وأنساني عملا با لأيه الكريمة ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ودعا مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الجميع إلى أهمية التسجيل في دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الاوليه من خلال الرقم الموحد   920022776
وتمنى للجميع السلامة

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يوجه مدير الكهرباء بزيارة منزل المواطن

أمير الحدود الشمالية يوجه مدير الكهرباء بزيارة منزل المواطن
فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين

فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين
إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام

إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*