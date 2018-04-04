أكثر من 200 مواطن استفادوا من الدورات الإسعافية في الهلال الأحمر بالشماليه

المناطق _ خالد الضبيبي

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية نفذ خلال شهر مارس لعام 2018 من خلال إدارة التدريب عدد( 8 ) دورات ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية للرجال استفاد منها ( 134 ) متدرب ،كما اقامن المدربات المتعاونات مع إدارة التدريب النسائي بتنفيذ عدد ( 3 ) دورات ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية للنساء استفاد منها ( 44 ) متدربة ، وأضاف عقدت ادارة التدريب دورة واحدة لموظفين الهيئة في الانعاش القلبي الرئوي استفاد منها (8) متدرب و دورة واحدة لموظفين الهيئة في مكافحة العدوى بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة استفاد منها (29) متدرب و عدد ( 10 ) محاضرات توعوية استهدفت ( 2038 ) مستفيداً ومستفيدة نفذت في عدد من المدارس والكليات والدوائر الحكومية .

وبين العنزي أن هذه الدورات والمحاضرات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة إلى حين وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة .

وبين مدير ادارة التدريب بمنطقة الحدود الشمالية الفني اسعاف رخيص غانم الشمري بأن البرنامج الاسعافي للمجتمع يحتوي على معلومات نظريه ومهارات إسعافيه مهمة لجميع الحالات الطارئة ويقدم للمتدرب كتاب في برنامج الإسعافات الاوليه وشهادة وكذلك بطاقة مسعف أولي معتمده من هيئة الهلال الأحمر السعودي تخوله من القيام بمبادئ الإسعافات الأولية .

باجمالي بلغ عدد ( 23) دورة ومحاضرة وعدد المستفيدين ( 2253 ) مستفيد .

وأضاف المتحدث الرسمي بأن البرامج التدريبية تحصى باهتمام ومتابعه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ محمد بن نايف العنزي وتقديم كافة التسهيلات للوصول لجميع المحافظات من منطلق ديني ووطني وأنساني عملا با لأيه الكريمة ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ودعا مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الجميع إلى أهمية التسجيل في دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الاوليه من خلال الرقم الموحد 920022776

وتمنى للجميع السلامة