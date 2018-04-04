صحة القصيم تطلق نماذج رقابية الكترونية لمراقبة المخزون

المناطق _ بريدة

اطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم اليوم ( الأربعاء ) النماذج الإلكترونية للجولات الإشرافية والرقابية لإدارة مراقبة المخزون ، بإستخدام الأجهزة الذكية ، التي تهدف إلى التحوّل الى العمل الإلكتروني والإستغناء عن الورق .

و وصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي ، بأن التحول إلى العمل الإلكتروني هو مطلب الشؤؤن الصحية انطلاقاً من توجيهات وزارة الصحة المستمدة من رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى ان صحة المنطقة ، قطعت شوطاً كبيرا في التحول الإلكتروني في كثير من التعاملات واسهمت في اختصار الوقت والجهد على انجاز المعاملات ، مضيفاً ان إدارة مراقبة المخزون على ادوار هامة في المحافظة على ممتلكات الدولة ومراقبة جميع التجهيزات في مختلف المواقع الصحية سواء الطبية او الغير طبية ، مشيداً بالتطور الذي تشهده الإدارة وما تحقق لها خلال الفترة الماضية .

من جانبه ، ذكر مدير إدارة مراقبة المخزون عبدالله الزميع بأن نماذج الإشراف الإلكترونية عملت عليها الإدارة بشكل دقيق بمتابعة من مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بصحة القصيم سالم الرشيد ، حتى تم انهائها بالشكل الذي يلبي احتياجات الجولات الإشرافية ويؤدي الأهداف المنشودة ، لافتاً بأن النماذج الإشرافية الإلكترونية تتميز بعدة جوانب ايجابية تسهم في انجاز العمل بوقت يسير وامكانية الارسال على البريد الإلكتروني ، وغيرها من المميزات .