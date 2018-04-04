غرفة البكيرية تعقد جمعيتها العمومية

المناطق _ البكيرية

عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية صباح اليوم الأربعاء اجتماعها السنوي عن السنة المالية 2017م وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة صالح بن سليمان الدخيل رئيس مجلس الإدارة، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ومنتسبي الغرفة.

استهل الاجتماع بالاطلاع على تقارير وأنشطة الغرفة للعام الماضي، والقوائم المالية، والحساب الختامي، إضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية.

كما ناقش الاجتماع مشروع الموازنة التقديرية لعام 2018م ، وتقرير المصروفات والإيرادات ، وخطة نشاطات وبرامج الغرفة ،وعرض عدداً من المحاور والبنود التي تضمنها تقرير مراجع الحسابات ، وقائمة المركز المالي، وتقرير الأداء السنوي للغرفة، في سبيل الارتقاء بخدمة قطاع الأعمال والمنتسبين.