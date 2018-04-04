القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تمكنت شرطة حفر الباطن من القبض على خمسة متهمين بسرقة سيارات حديثة الصنع واخرى مستاجره للسرقة باوقات متفرقة بالمحافظة

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بفضل من الله وتوفيقه تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة حفر الباطن من القبض على خمسة متهمين إثر تلقي عدد من البلاغات مؤخرا عن تعرض مركبات حديثة الصنع وآخرى مستاجره للسرقة باوقات متفرقة بالمحافظة .

حيث باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الإستدلال اللازمة لتلك البلاغات في حينها ، واسفرت المتابعة الأمنية ولله الحمد للتوصل للمتهمين في سرقة تلك المركبات والقبض عليهم ، جميعهم مواطنين باستثناء احدهم يحمل هوية مؤقته وهم في العقد الثالث والرابع من العمر ، كما تبين تورطهم بسرقة عدد من المركبات بمحافظة حفر الباطن وتحريف وتزوير وثائقها الرسمية ، وجرى إيقافهم تمهيدا لاحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالمحافظة .