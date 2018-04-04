احدث الأخبار

انطلاق مهرجان ورد الطائف 14 غدا الخميس بالردف
أبرز المواد
 شرطة البدع تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية إنسان
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الدفاع الجوي بالمنطقة
أبرز المواد
 القصيم تعرض 20 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى الاستثمار السياحي
منطقة القصيم
 الأمير أحمد بن فهد يلقن مسلمين جدد الشهادة ويدشن مشروع الوقف الثالث لتعاوني الدمام
أبرز المواد
 القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن
أبرز المواد
 غرفة البكيرية تعقد جمعيتها العمومية
منطقة القصيم
 صحة القصيم تطلق نماذج رقابية الكترونية لمراقبة المخزون
منطقة القصيم
 أمير القصيم: المؤتمرات أبواب خير لإضاءة شمعة للمختصين في الوطن
أبرز المواد
 مدير مكتب تعليم شرق الرياض يُدشِّن برنامج “التاجر الصغير” بابتدائية سراقة بن مالك
منطقة الرياض
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن

القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=561587
حفر الباطن - عبدالله السعيدي
تمكنت شرطة حفر الباطن من القبض على خمسة متهمين بسرقة سيارات حديثة الصنع واخرى مستاجره  للسرقة باوقات متفرقة بالمحافظة
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بفضل من الله وتوفيقه تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة حفر الباطن من القبض على خمسة متهمين إثر تلقي عدد من البلاغات مؤخرا عن تعرض مركبات حديثة الصنع وآخرى مستاجره  للسرقة باوقات متفرقة بالمحافظة .
حيث باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الإستدلال اللازمة لتلك البلاغات في حينها ، واسفرت المتابعة الأمنية ولله الحمد للتوصل للمتهمين في سرقة تلك المركبات والقبض عليهم ، جميعهم مواطنين باستثناء احدهم يحمل هوية مؤقته وهم في العقد الثالث والرابع من العمر ، كما تبين تورطهم بسرقة عدد من المركبات بمحافظة حفر الباطن وتحريف وتزوير وثائقها الرسمية  ، وجرى إيقافهم تمهيدا لاحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالمحافظة .

روابط ذات صلة

انطلاق مهرجان ورد الطائف 14 غدا الخميس بالردف

انطلاق مهرجان ورد الطائف 14 غدا الخميس بالردف
شرطة البدع تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل

شرطة البدع تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل
أمير منطقة الرياض يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية إنسان

أمير منطقة الرياض يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية إنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*