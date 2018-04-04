الأمير أحمد بن فهد يلقن مسلمين جدد الشهادة ويدشن مشروع الوقف الثالث لتعاوني الدمام

الدمام - عبدالله السعيدي

لقن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اثنين من المسلمين الجدد الشهادتين من جنسية أوروبية معلنين بذلك اعتناقهما الإسلام، وذلك خلال تشريف سموه أمس الأول، لاحتفال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في فندق الشيراتون في الدمام.

ودشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، مشروع الوقف الثالث للمكتب التعاوني، كما شاهد سمو والحضور عرضًا مرئيًا عن المكتب والفعاليات والأنشطة والدورات والندوات والبرامج الدعوية.

وفي كلمة لرئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبد الحمن الرقيب، خلال الحفل استعرض فيها بعض إنجازات المكتب العام الماضي.

وقال الشيخ الرقيب بأن هذه الأمسية المباركة التي نحتفل فيها بمرور ٢٥ عاما على إنشاء مكتبكم المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام أمضاها مكتبكم في خدمة الدعوة إلى دين ﷲ جل وعلا حيث افتتح هذا المكتب المبارك بفضل من ﷲ سبحانه وتعالى في الرابع عشر شهر رمضان من عام 1413هـ، وهو بهذا أول مكتب تعاوني للدعوة افتتح بالمنطقة الشرقية.

كما حظي المكتب بفضل ﷲ ثم بدعم سمو أمير المنطقة وسموكم بإقامة مقر نموذجي له مع الجامع المجاور وسط المنطقة المركزية بمدينة الدمام بتبرع كريم من ورثة صالح بن إبراهيم الباحسين رحمه ﷲ بمبلغ يربو على ٢١ مليون ﷼.

وأضاف الشيخ الرقيب بأن أنشطة وبرامج المكتب بلغت ما يزيد على ١٢٥٫٠٠٠ نشاطٍ وبرنامج، استفاد منها بفضل ﷲ ما يزيد على ١٣ مليون من الرجال والنساء، وأسلم بحمد ﷲ وفضله في مكتبكم المبارك المكتب التعاوني بالدمام ١١٧٥٠ رجلا وامرأة، وبلغ إجمالي المواد الدعوية التي تم طباعتها وتوزيعها ما يزيد عن مليون ونصف مادة دعوية.

كما أقام المكتب العديد من البرامج المتخصصة واللقاءات المفتوحة الموجهة بالتعاون مع الجهات المختلفة كما هو الحال في قضايا السحر والمخالفين لنظام الإقامة والعمل، كما يستفيد أبناء الجاليات من أنشطة المكتب حيث يقيم برامج في تعليم اللغة العربية والعقيدة والقرآن الكريم، لما يزيد على ٨٠٠ طفل وطفلة من جنسيات مختلفة .

وأكد الرقيب على اهتمام المكتب بفئات الشباب من أبناء الوطن الذين هم بعد ﷲ جل وعلا عماد المستقبل حيث يقدم لهم الكثير من البرامج من خلال فرقه التطوعية (فريق سواعد – فريق إرواء – الفرق الرياضية – ومشروع العناية بالمصحف) والتي كان لها بعد فضل ﷲ العديد من الثمرات.

وأشار الشيخ آل رقيب بأن المكتب وضع خطة للموارد المالية، معتمدا على موجوداته الذاتية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء الأوقاف حيث تم إنشاء وقف الهداية الأول في حي طيبة، ووقف الهداية الثاني في حي الأثير، وريعها بحمد ﷲ يغطي ٦٥% من المصروفات التشغيلية لأنشطة المكتب، ويعتزم المكتب إنشاء وقف الهداية الثالث والذي بإذن ﷲ بعد تشغيله سيغطي ٣٥% من المصروفات التشغيلية للمكتب.

وأكد الشيخ آل رقيب بأن هذه البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه ﷲ وأيده وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يولون الدعوة جل عنايتهم واهتمامهم ويدعمون أنشطتها وبرامجها وأعمالها كما نلمسه ونجده في برامجنا، كما نجد ونلمس من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، كل الحرص والمتابعة والدعم والرعاية لأنشطة هذا المكتب وغيره من مكاتب الدعوة في المنطقة الشرقية، نسأل ﷲ جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.

تجدر الإشارة إلى أن احتفال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه، صادف موعداً أطلق فيه مجهولون موجة رسائل تدعو للكراهية ضد المسلمين في عدد من دول.