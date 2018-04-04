احدث الأخبار

القصيم تعرض 20 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى الاستثمار السياحي
منطقة القصيم
 الأمير أحمد بن فهد يلقن مسلمين جدد الشهادة ويدشن مشروع الوقف الثالث لتعاوني الدمام
أبرز المواد
 القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن
أبرز المواد
 غرفة البكيرية تعقد جمعيتها العمومية
منطقة القصيم
 صحة القصيم تطلق نماذج رقابية الكترونية لمراقبة المخزون
منطقة القصيم
 أمير القصيم: المؤتمرات أبواب خير لإضاءة شمعة للمختصين في الوطن
أبرز المواد
 مدير مكتب تعليم شرق الرياض يُدشِّن برنامج “التاجر الصغير” بابتدائية سراقة بن مالك
منطقة الرياض
 نائب أمير الرياض يفتتح ملتقى الجمعيات العلمية
أبرز المواد
 ​مدير جامعة الملك خالد يرعى افتتاح مؤتمر “الدراسات العليا في الجامعات السعودية : الواقع وآفاق التطوير”
منطقة عسير
 الأمير أحمد بن فهد يطلع على برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف والتدريب الالكتروني
أبرز المواد
 أمانة نجران تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بإزالة أكثر من 650 لوحة دعائية مخالفة
منطقة نجران
 ​​ثلاث جلسات علمية و ٢٣ مشارك في أول أيام مؤتمر الدراسات العليا في الجامعات السعودية
منطقة عسير
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

القصيم تعرض 20 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى الاستثمار السياحي

القصيم تعرض 20 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى الاستثمار السياحي
http://almnatiq.net/?p=561600
المناطق _ بريدة

عرض جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم في ملتقى السفر والإستثمار السياحي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض حوالي 20فرصةً استثمارية في المجال السياحي بدعم من غرفة صناعة وتجارة القصيم وغرفتي محافظة عنيزة و محافظة الرس ،  وعرض جناح القصيم (3) فرص كبرى لأمانه منطقة القصيم في مدينة بريدة عبارة عن اقامة منتزه سياحي على ارض فضاء مساحتها 45000م2 في خب روضان وفرصة لإقامه مدينة ترفيهية بمساحة 41000م2 بمنتزه الملك عبدالله بطريق الملك فهد وفرص لاقامة فندق على ارض فضاء مساحتها 16000م2 بطريق الملك فهد ببريدة،كماعرضت فرص استثمارية  لبلدية محافظة عنيزة تمثلت في مشروع لتطوير وتشغيل  وانشاء منتجع صحي وتطوير وتشغيل منتزه الملك عبدالله وانشاء مدينة العاب ترفيهية، كما يعرض جناح القصيم فرصاً استثمارية في الرس عبارة عن اقامة حديقة ترفيهية بمساحة 4000م2 وانشاء مدينة ترفيهية شرق حديقة الامير فيصل بن بندربمساحة 50000م2 وفرصة لإقامه مهرجانات وفعاليات بحديقة المحفل بالرس، وقدمت بلدية الشماسية فرصاً في منتزه الجال الشرقي، واحتوى الجناح على فرص استثمارية لبلدية البدائع عبارة عن مواقع استثمارية لإقامه منتجعات ونزل سياحية على طريقي الملك عبدالله والملك سلمان كما عرض الجناح فرصا لبلديات البصر والنبهانية وقصيباء والفويلق.

 من جانبه استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة لتشغيل المنتزه وتاجير مواقع استثمارية وميدان دراجات في منتزه القصيم الوطني بشرق بريدة وفرصا استثمارية في منتزه الغضاء البري بمحافظة عنيزة ومنتزه الاسياح الوطني وفي منتزه وادي السهل وفي المنتزه الوطني بقبة وفي البدائع (منتزه الاحمدية)وفي  منتزه جبل ساق بالفويلق البري وفي منتزه صعافيق الوطني.

 واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح ان مشاركة القصيم تهدف إلى عرض الفرص الإستثمارية المميزة بالمجال السياحي والوجهات والمسارات السياحية التي تجذب الزائر إلى القصيم ،  ويعّرف الجناح زواره على مقومات وعناصر الجذب السياحي وتنوعها كما يعرِّف بالفعاليات والبرامج التي تُقام بمنطقة القصيم ضمن روزنامة الأنشطة والبرامج الترويحية والسياحية وبرامج الرحلات السياحية والخدمات الفندقية، كمايستعرض (ركن صنع في القصيم) المنتجات والأعمال التي ابدع  فيها حرفيو وحرفيات  القصيم التي تمثل تحفاً فنيه وهدايا تذكاريه لزائر القصيم،

مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية اثنى على دعم وتوجيه اميرالقصيم رئيس مجلس التنمية السياحية وحرصه على  المشاركة في الملتقيات والمناسبات للتعريف بالفرص الإستثمارية في القطاع السياحي والعمل على تفعيلها واستغلالها مشيراً أن الجناح اعطى الفرص للمستثمرين بالقصيم  للتعريف بخدماتهم وعقد الشراكات واللقاءات مع المهتمين والمختصين والخبراء في قطاع السياحة وايجاد شراكات متعددة مع مستثمرين في القطاع السياحي والفندقة.

 

روابط ذات صلة

غرفة البكيرية تعقد جمعيتها العمومية

غرفة البكيرية تعقد جمعيتها العمومية
صحة القصيم تطلق نماذج رقابية الكترونية لمراقبة المخزون

صحة القصيم تطلق نماذج رقابية الكترونية لمراقبة المخزون
أمير القصيم: المؤتمرات أبواب خير لإضاءة شمعة للمختصين في الوطن

أمير القصيم: المؤتمرات أبواب خير لإضاءة شمعة للمختصين في الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*