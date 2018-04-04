القصيم تعرض 20 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى الاستثمار السياحي

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عرض جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم في ملتقى السفر والإستثمار السياحي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض حوالي 20فرصةً استثمارية في المجال السياحي بدعم من غرفة صناعة وتجارة القصيم وغرفتي محافظة عنيزة و محافظة الرس ، وعرض جناح القصيم (3) فرص كبرى لأمانه منطقة القصيم في مدينة بريدة عبارة عن اقامة منتزه سياحي على ارض فضاء مساحتها 45000م2 في خب روضان وفرصة لإقامه مدينة ترفيهية بمساحة 41000م2 بمنتزه الملك عبدالله بطريق الملك فهد وفرص لاقامة فندق على ارض فضاء مساحتها 16000م2 بطريق الملك فهد ببريدة،كماعرضت فرص استثمارية لبلدية محافظة عنيزة تمثلت في مشروع لتطوير وتشغيل وانشاء منتجع صحي وتطوير وتشغيل منتزه الملك عبدالله وانشاء مدينة العاب ترفيهية، كما يعرض جناح القصيم فرصاً استثمارية في الرس عبارة عن اقامة حديقة ترفيهية بمساحة 4000م2 وانشاء مدينة ترفيهية شرق حديقة الامير فيصل بن بندربمساحة 50000م2 وفرصة لإقامه مهرجانات وفعاليات بحديقة المحفل بالرس، وقدمت بلدية الشماسية فرصاً في منتزه الجال الشرقي، واحتوى الجناح على فرص استثمارية لبلدية البدائع عبارة عن مواقع استثمارية لإقامه منتجعات ونزل سياحية على طريقي الملك عبدالله والملك سلمان كما عرض الجناح فرصا لبلديات البصر والنبهانية وقصيباء والفويلق.

من جانبه استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة لتشغيل المنتزه وتاجير مواقع استثمارية وميدان دراجات في منتزه القصيم الوطني بشرق بريدة وفرصا استثمارية في منتزه الغضاء البري بمحافظة عنيزة ومنتزه الاسياح الوطني وفي منتزه وادي السهل وفي المنتزه الوطني بقبة وفي البدائع (منتزه الاحمدية)وفي منتزه جبل ساق بالفويلق البري وفي منتزه صعافيق الوطني.

واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح ان مشاركة القصيم تهدف إلى عرض الفرص الإستثمارية المميزة بالمجال السياحي والوجهات والمسارات السياحية التي تجذب الزائر إلى القصيم ، ويعّرف الجناح زواره على مقومات وعناصر الجذب السياحي وتنوعها كما يعرِّف بالفعاليات والبرامج التي تُقام بمنطقة القصيم ضمن روزنامة الأنشطة والبرامج الترويحية والسياحية وبرامج الرحلات السياحية والخدمات الفندقية، كمايستعرض (ركن صنع في القصيم) المنتجات والأعمال التي ابدع فيها حرفيو وحرفيات القصيم التي تمثل تحفاً فنيه وهدايا تذكاريه لزائر القصيم،

مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية اثنى على دعم وتوجيه اميرالقصيم رئيس مجلس التنمية السياحية وحرصه على المشاركة في الملتقيات والمناسبات للتعريف بالفرص الإستثمارية في القطاع السياحي والعمل على تفعيلها واستغلالها مشيراً أن الجناح اعطى الفرص للمستثمرين بالقصيم للتعريف بخدماتهم وعقد الشراكات واللقاءات مع المهتمين والمختصين والخبراء في قطاع السياحة وايجاد شراكات متعددة مع مستثمرين في القطاع السياحي والفندقة.