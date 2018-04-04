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نائب أمير جازان ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الدفاع الجوي بالمنطقة

نائب أمير جازان ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الدفاع الجوي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=561603
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم ، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لضباط وأفراد السرية (278) بيتريوت التابعة للكتيبة (137) بمجموعة الدفاع الجوي الرابعة بجازان.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر السرية , حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد الكتيبة (137) دفاع جوي العقيد الركن عبدالله بن محمد حلفان الأسمري، وعدد من ضباط ومنسوبي الكتيبة.
واطلع سموه خلال الجولة على سير عمل السرية والأعمال والخدمات التي تقدمها , ضمن مختلف القطاعات العسكرية الأخرى المرابطة بالحد الجنوبي دفاعاً عن بلاد الحرمين خدمة للدين ثم المليك والوطن.
واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من قائد الكتيبة عن المهام والأعمال التي تقوم بها للتصدي والاعتراض للتهديدات التي تمثلها الصواريخ الباليستية التي تطلق المليشيات الحوثية باتجاه منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز ،  وما حققته قوات الدفاع الجوي من إنجازات ونتائج أسهمت في إسقاط الصواريخ الحوثية وتدميرها.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة عن سعادته بزيارة منسوبي قوات الدفاع الجوي المرابطة بالمنطقة, منوهاً بما لمسه سموه من روح معنوية عالية لدى ضباط وأفراد قوات الدفاع الجوي وغيرها من القوات العسكرية المرابطة الأخرى وما يتمتع به منسوبوها من قدرات قتالية ومستوى تدريبي عالٍ وما يتوافر لدى القوات من إمكانات مادية وتسليحية متطورة.
وتمنى سموه التوفيق والسداد لمنسوبي القوات العسكرية المرابطة في الأعمال التي يقومون بها , دفاعاً عن ثراء هذا الوطن العزيز , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله – .
وفي ختام الجولة تسلم سمو نائب أمير منطقة جازان هدية تذكارية والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

اشاد بما حققته من إنجازات ونتائج أسهمت في إسقاط الصواريخ الحوثية وتدميرها
نائب أمير جازان ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الدفاع الجوي بالمنطقة..

يتفقد وحدات وآليات الدفاع الجوي المتطورة

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