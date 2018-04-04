شرطة البدع تنفذ حملة أمنية لتعقب مخالفي الإقامة والعمل

تبوك - علي العميري

نفذت شرطة محافظة البدع اليوم حملة أمنية بمشاركة مكتب العمل بمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي لتعقب مخالفي الإقامة والعمل والتاكد من تطبيق تعليمات العمل في المنشأت.

فيما باشرت الفرق الميدانيه مواقعها بإشراف ميدانى من قبل قائد البحث الجنائي والدوريات بشرطة المحافظة النقيب مازن بن سعيد الحربي ورفق مندوب مكتب العمل بالاضافه الى عمل نقاط تفتيش داخل وخارج المحافظة ، نتج عنها ضبط عدد من العمالة المخالفة لنظام العمل.

ودعت شرطة المحافظة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة لتلك المخالفات والتجاوزات التي سوف تطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم.