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تحت رعاية أمير منطقة مكة.. وضمن روزنامة هيئة الترفيه

انطلاق مهرجان ورد الطائف 14 غدا الخميس بالردف

انطلاق مهرجان ورد الطائف 14 غدا الخميس بالردف
http://almnatiq.net/?p=561616
المناطق _ الطائف

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ال سعود.. يدشن معالي محافظ الطائف سعد الميموني غدا الخميس فعاليات مهرجان ورد الطائف 14

والذي تنظمه غرفة الطائف لأول مرة هذا العام بمنتزه الردف بالطائف, وتشارك به عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.. هذا ويأتي مهرجان ورد الطائف لأول مرة هذا العام ضمن روزنامة هيئة الترفيه, وتشمل فعاليات المهرجان مشاركة أكثر من 45 عارض من مزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائف, لاستعراض منتجاتهم المتعلقة بصناعة الورد وتقطيره, والتي تصل إلى 85 منتج ورد, وعدد من الاسر المنتجة, بالإضافة الى اقامة عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان على مسرح الردف, وعروض الفرق الشعبية وأمسيات الورد الشعرية والفنية، إضافة للعروض المسرحية, والعروض المسرحية, والرسم الحر, وعروض الليزر, كما سيقدم جوائز يومية على خشبة المسرح تتجاوز 100 ألف ريال يوميا, إضافة لفعاليات وجوائز هيئة الرياضة, وكذلك جوائز حسابات اللجنة الإعلامية اليومية..

هذا وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي أن الاستعدادات للمهرجان بدأت منذ أكثر من شهرين عبر عدد من اللجان من داخل وخارج الغرفة, وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية كمجلس التنمية السياحية بمحافظة الطائف, وأمانة الطائف, وهيئة السياحة, وغيرها من الجهات الحكومية, والقطاع الخاص, مشيرا أن غرفة الطائف تبحث عن الأثر الاقتصادي للمهرجان, وتنمية الطائف اقتصاديا, ولكنها لن تغفل الجانب الترفيهي بالمهرجان.. وأكد الدكتور سامي أنهم يواجهون تحديا هذا العام بالمهرجان, حيث أنه سيقام لأول مرة هذا العام خارج أوقات الإجازة بخلاف المهرجانات السابقة, ولكن بتكاتف الجهات, والمشاركين, وبمتابعة واهتمام معالي محافظ الطائف سعد الميموني, الذي يقدم كل الدعم لإنجاح مهرجان الورد, وكافة فعاليات الطائف, سنعمل على تقديم شيء نوعي ومختلف هذا العام بإذن الله.. وأضاف الدكتور العبيدي أن غرفة الطائف بدأت فعاليات المهرجان قبل انطلاقه من خلال إعلان أكبر 3 مسابقات عن الورد للشعر والفنون التشكيلية, والتصوير, إضافة لمسابقة بقيمة تجاوزت 150 ألف ريال, إضافة لمسابقة أفضل مزرعة ورد بقيمة 50 ألف ريال كدعم للمزارع الذي نراه الأساس في عملية زراعة وإنتاج الورد الطائفي, إضافة إلى أكثر من 7 حملات إعلامية مختلفة, كان الهدف منها التنوع, والإعلان عن المهرجان في مواقع مختلفة بالطائف كالهدا, والشفا, والحوية, والمنطقة التاريخية, والمجمعات التجارية, والمستشفيات كذلك, كترويج لمنتج الورد الطائفي, وإعلان بموعد المهرجان الذي سينطلق غدا بإذن الله .

 

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