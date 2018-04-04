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لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير

لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=561633
المناطق _ عسير
نظَمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير اللقاء التشاوري بين الصحة والجهات الشرعية والحقوقية والرقابية بمنطقة عسير .
وفي بداية اللقاء رحب سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان بمدراء وممثلي الجهات الشرعية والحقوقية والرقابية المشاركة في اللقاء ،واستعرض معهم سبل وآليات تطوير الأداء بما يخدم المصلحة العامة ، إضافة ً إلى تحديث آلية التواصل بين صحة المنطقة من جهة والجهات الرقابية من جهة أخرى .

وتضمنت أجندة اللقاء عرضاً تفصيلياً قدمه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير تطرق من خلاله إلى عدة جوانب ذات أهمية ، ومن أبرزها إدارة الخدمة الصحية وإدارة الميزانية ،وشراء الخدمة الصحية ،وكيف أسهم شراء الخدمة في تقليص قوائم الانتظار ، وإتاحة شواغر سريرية في عدة أقسام حرجة مثل أقسام العناية المركزة وبعض أقسام العمليات الجراحية ؛ في ظل أعداد المرضى التي يستقبلها مستشفى عسير المركزي وعدد من مستشفيات المنطقة على وجه الخصوص  .

وبين الهبدان أثناء العرض التقديمي عدد من النماذج المالية والإدارية وشرح محتواها ، بالإضافة إلى الشراء المباشر وآليته الموحدة .
كما تناولت محاور اللقاء التأكيد على ضرورة الحفاظ على أسرار المرضى وضمان خصوصيتهم التامة وعدم إمكانية تجاوز ذلك حسب الأنظمة والتعليمات لاسيما خلال التصريحات لوسائل الإعلام.
إلى ذلك بحث المشاركون إمكانية الاعتماد على التخاطب الالكتروني المباشر بين صحة المنطقة وبعض الجهات الحكومية ذات الصلة مثل فرع  النيابة العامة ، بما يضمن سرعة سير العمل ووفق جدولة زمنية محددة .

وفي نهاية العرض التقديمي ، دار نقاش مفتوح بين المشاركين واستُعرضت من خلاله عدة أفكار ومقترحات ، حيث رحب المشاركون بدعوة سعادة مدير عام صحة عسير بأن يكون اللقاء بشكل سنوي .
وشدد الهبدان على أن صحة عسير تعمل بشكل دائم ومستمر على معرفة وتتبع أي قصور في الخدمة ومعالجة ذلك ، مع السعي المستمر على تطوير بيئة العمل والتعاملات داخل البيئة الصحية ، والعمل بشكل تكاملي وبروح الفريق الواحد مع كافة الجهات ذات العلاقة ، بما ينسجم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.

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