محافظ ميسان يدشن “منتدى الثقفي ” في بلاد ثقيف بمحافظة ميسان

الطائف _ عادل الزهراني

دشن محافظ محافظة ميسان عبدالله بن حسن الفيفي “منتدى الثقفي” الثقافي في بلاد ثقيف يوم الثلاثاء الماضي بحضور عدد من الأدباء و المثقفين وأعيان المجتمع..

فيما ذكر مؤسس المنتدى ورئيس مجلس إدارته سامي بن غتار الثقفي أن فكرة هذا المنتدى أتت من منطلق إحساسنا بحاجة المحافظة لمؤسسة تحتضن مثقفيها ومبدعيها وترعى مواهبهم بالإضافة إلى استقطاب الأسماء الأدبية من خارج المحافظة .

وقدم الثقفي الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على موافقته لافتتاح هذا المنتدى ونعده لان نقف مع مؤسسات وطننا الثقافية الأخرى جنباً إلى جنب في بناء الإنسان السعودي وزيادة اعتزازه بوطنه وانتمائه لدينه وقيادته من خلال ما سنطرحه من مواضيع وندوات وأمسيات واستضافات بإذن الله ، مثمناً الدور الكبير الذي بذله محافظ ميسان لترى هذه المبادرة النور وتصبح حقيقة على أرض الواقع ..

من جانبه بارك الشاعر حسن بن محمد الزهراني رئيس نادي الباحة هذه الخطوة وقال بأن محافظه ميسان بها من المواهب ما يجعلني أراهن على نجاح المنتدى وأعلم يقيناً بأن القادم سيكون أجمل..

فيما أبدى الأديب حماد السالمي إعجابه بالفكرة مؤكداً دعمه المتواصل للمنتدى الذي يعد إضاءة جديدة في المشهد الثقافي وقال بأننا سنتكاتف جميعاً ليحقق ما يطمح إليه الوطن ..

الجدير بالذكر أن ” منتدى الثقفي ” قد حصل على موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ويعد الأول من نوعه في المحافظة .