الرياض تشهد عقد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 29 يوم الإثنين المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام

الرياض _ وليد الحمود

تستعد مدينة الرياض يوم الاثنين المقبل التاسع من شهر إبريل لاستضافة أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في مركز إثراء بمدينة الظهران في الخامس عشر من الشهر الحالي ، وتتضمن الاجتماعات التحضيرية اجتماعا لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في الدول العربية ، وعدد من اللجان الوزارية الأخرى وكبار المسؤولين في الدول العربية ، وتستمر الاجتماعات التحضيرية التي ستعقد في فندق الانتركونتيننتال الرياض لمدة أربعة أيام ، وقد أكملت اللجنة العليا المنظمة لاجتماعات القمة استعداداتها لإنجاح أعمال هذه الاجتماعات .