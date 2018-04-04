احدث الأخبار

” قياس” يعقد دراسة دولية تستهدف المعلمين وقادة المدارس في 200 مدرسة على مستوى المملكة
محليات
 منح أول رخصة تشغيل سينما في المملكة لشركة AMC الأمريكية .. والافتتاح 18 إبريل
أبرز المواد
 إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 “العدل” تمنح 59 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة
أبرز المواد
 ترشيح 7 مواطنات بديلات عن المرشحات على وظائف أخصائية مختبر “الصحة”
أبرز المواد
 الرياض تشهد عقد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 29 يوم الإثنين المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام
محليات
 محافظ ميسان يدشن “منتدى الثقفي ” في بلاد ثقيف بمحافظة ميسان
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي أبي أحمد بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية أثيوبيا
أبرز المواد
 لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 “البيئة” ترفع الحظر عن استيراد الفراولة والفلفل الطازجة من مصر
أبرز المواد
 محافظ املج يجتمع بالادارات الخدمية لمتابعة سير المشاريع
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يدشن العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن السكري التابعة للصحة
أبرز المواد
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

“العدل” تمنح 59 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة

“العدل” تمنح 59 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة
http://almnatiq.net/?p=561649
المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في المملكة إلى 244 محامية.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه مؤخراً بتمكين المرأة السعودية من الحصول على “رخصة التوثيق” التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.

وكشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال, إذ بلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ 113% عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438 هـ .

ومضت الوزارة في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات وصقلهن مهنياً لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي الذي تم تدشينه مؤخراً، حيث وجه معالي وزير العدل بإطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية من الذكور أو الإناث على مدى ثلاثة أعوام ينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

ويحصل المتدربون على حزمة من البرامج العملية والتطبيقية لصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة المهنة، وتخصيص العام الأخير من الدبلوم للتطبيق الميداني بممارسة الترافع في المحاكم والعمل القانوني في مكاتب المحاماة والأقسام القانونية في الشركات.

وتكلل هذا الاستعداد بإطلاق الدفعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1439هـ في مدينة الرياض، على أن يتم التدرج في تطبيقه على بقية مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

” قياس” يعقد دراسة دولية تستهدف المعلمين وقادة المدارس في 200 مدرسة على مستوى المملكة

” قياس” يعقد دراسة دولية تستهدف المعلمين وقادة المدارس في 200 مدرسة على مستوى المملكة
منح أول رخصة تشغيل سينما في المملكة لشركة AMC الأمريكية .. والافتتاح 18 إبريل

منح أول رخصة تشغيل سينما في المملكة لشركة AMC الأمريكية .. والافتتاح 18 إبريل
إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر

إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*