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إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر

إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=561653
المناطق - الرياض

تواصل إيران تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، عبر أذرعها في اليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية، من خلال استهدافها للسفن في المياه الدولية قبالة الساحل الغربي لليمن.
وجاء الاستهداف الأخير للملاحة في البحر الأحمر، عندما شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية هجوما استهدف ناقلة نفط سعودية قرب ميناء الحديدة، ظهر الثلاثاء، غير أن الهجوم باء بالفشل.

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية غربي ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن محاولة الهجوم باءت بالفشل “بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية”.

وشدد المالكي على أن “هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما قد يتسبب أيضا بأضرار بيئية واقتصادية”.

وأشار إلى أن “استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية، وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة”.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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