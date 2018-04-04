تهدف لمشاركتهم في تقييم التعليم وتحسينه ومرئياتهم حول البيئة التعليمية ” قياس” يعقد دراسة دولية تستهدف المعلمين وقادة المدارس في 200 مدرسة على مستوى المملكة

المناطق - الرياض

تعتبر الدراسة الدولية ( TALIS ) إحدى الدراسات الدولية التي تعنى بالمسح الدولي للتدريس والتعليم، وتستهدف الدراسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس الفرنسية، المعلمين وقادة المدارس، حيث طبقت لأول مرة عام 2008م، وتعقد كل خمس سنوات.

وبالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، تم تطبيق الدراسة بشكل تجريبي لأول مرة في المملكة خلال الفترة 13-20 مارس 2018م استهدفت ( 20 ) قائد وقائدة مدرسة ، و( 326 ) معلم ومعلمة في (20) مدرسة للمرحلة المتوسطة على مستوى المملكة.

كما سيعقد مركز “قياس” التطبيق الفعلي للدراسة خلال الفترة 1-15 مايو 2018م، على ( 200 ) قائد وقائدة مدرسة ونحو ( 3800 ) معلم ومعلمة في 200 مدرسة للمرحلة المتوسطة على مستوى المملكة.

وتهدف الدراسة إلى فتح المجال لقادة المدارس والمعلمين للمساهمة في تقييم التعليم وتحسينه من خلال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية، والاستفادة من نتائج وخبرات الدول الأخرى المشاركة في الدراسة لتطوير البيئة التعليمة في المملكة. كما تهدف الدراسة إلى قياس مستوى البيئة التعليمية الحالية، وقياس أثر البرامج التطويرية مقارنة بنتائج الدراسة في الدورة السابقة مما يساهم في دعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج استخلصت من قبل آراء وخبرات ممارسين فعليين في ميدان البيئة التعليمية.

كما تم على ضوء هذه الدراسة، توقيع اتفاقية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمشاركة في الدراسة، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، والتنسيق مع وزارة التعليم للمسح الميداني وتطبيق الدراسة في مرحلتها التجريبية والفعلية. الجدير بالذكر أن عدد الدول التي شاركت في الدراسة في دورتها الثالثة لعام 2013م، ( 38 ) دولة.