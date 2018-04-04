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أمير منطقة الجوف يلتقي مدير تعليم الجوف والقريات ومساعديهم ويشدد على تهيئة البيئة المدرسية

أمير منطقة الجوف يلتقي مدير تعليم الجوف والقريات ومساعديهم ويشدد على تهيئة البيئة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=561693
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم ومدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومساعديهم.

وفي بداية اللقاء قدموا لسمو الأمير بدر بن عبدالعزيز باسمهم ونيابة عن الأسرة التعليمية التهنئة بالأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، سائلين الله له العون والتوفيق والسداد .

بعد ذلك ناقش سمو أمير منطقة الجوف عددا من المواضيع التي تهم العملية التعليمية بالمنطقة أهمها عدد الطلبة بما يتناسب مع القاعات الدراسية وكفاية المدارس من المعلمين والمباني الحكومية والمستأجرة إضافة إلى المشاريع المتعثرة .

واستعرض مدير عام تعليم الجوف خلال اللقاء سير العملية التعليمية بالمنطقة ، حيث بلغ عدد مدارس التعليم العام 900 مدرسة للبنين وللبنات يدرس فيها 130 ألف طالب وطالبة ، وفيما يتعلق بالقاعات الدراسية أوضح بان معايير وزارة التعليم تنص بان لا يتجاوز عدد طلاب كل قاعة دراسية عن30 طالبا وهذا هو ما يتم تطبيقه في مدارس المنطقة ، لافتا إلى أن التعيينات التي صدرت مؤخراً ساهمت في حل نقص المعلمين في بعض التخصصات.

فيما استعرض مدير تعليم محافظة القريات سير العملية التعليمة في مدارس المحافظة والمراكز التابعة ، موضحا أن هناك عددا من المشاريع الجاري استكمالها من قبل الوزارة والتي تحظى بدعم حكومتنا الرشيدة .

وقد شدد أمير منطقة الجوف على تهيئة البيئة المدرسية في جميع مراحلها والعمل على توفير التجهيزات التعليمية اللازمة والتقنيات الحديثة بما يتناسب مع مخرجات التعليم للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتي تسعى إلى الاهتمام بأبنائنا الطلبة في جميع مراحل التعليم والتي تحظى بدعم سخي من قبل قيادة هذه البلاد الطاهرة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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