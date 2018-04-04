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الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة ورؤساء الدوائر في المحافظات

الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة ورؤساء الدوائر في المحافظات
http://almnatiq.net/?p=561697
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف الشيخ عبدالرحمن بن حمد المانعي ورؤساء دوائر الفرع بمدينة سكاكا والمحافظات التابعة .

وفي بداية الاستقبال قدموا التهنئة لسمو الأمير بدر بن سلطان اثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، داعين الله أن يوفق سموه لإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة الجوف على سير العمل ، منوها سموه بدور النيابة الفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة .

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