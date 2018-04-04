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أمير الجوف التقى وكلاء وموظفي الإمارة وأكد على تسهيل خدمة المواطنين

أمير الجوف التقى وكلاء وموظفي الإمارة وأكد على تسهيل خدمة المواطنين
http://almnatiq.net/?p=561700
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود بصالة الاستقبال بديوان الإمارة اليوم وكلاء ومدراء ورؤساء وموظفي الإمارة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالأمر الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .

وبعد أن صافح سمو الأمير بدر بن سلطان الجميع ، دعا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بما يخدم المنطقة وأبنائها مكملا لمسيرة التنمية فيها .

كما دعا سموه الجميع بالعمل الجاد على راحة المواطنين وسرعة انجازات معاملاتهم ، فالكل هنا يعمل لخدمة أبناء هذه المنطقة ، وعلى الجميع مراجعتي في حال احتاج الأمر لذلك .

بعد ذلك ألقى وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري كلمة بهذه لمناسبة قال فيها ” صاحب السمو يشرفني أن أقف أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز للترحيب بمقدم سموكم أميراً للمنطقة ومباركا لسموكم الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، لنؤكد لسموكم أن جميع منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز سيكونون عونا لسموكم ولنائبكم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في تنفيذ رؤى وتطلعاتكم الإدارية والتطويرية والتنموية ، سعيا لتحقيق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة لترسيخ دعائم التطوير والنماء والتنمية للمنطقة وأهلها الكرام في ظل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة “.

سائلا المولى عز وجل أن يمد سموكم التوفيق والعون وان يتحقق على أيديكم كل ما ينهض ويقود إلى استغلال مزايا ومقومات المنطقة ويلبي تطلعات أهلها والمستثمرين الراغبين في تقديم خدمات مميزة في شتى المجالات ، مقدما خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة السابق وقائد مسيرة التنمية فيها خلال 16 عام الماضية .

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