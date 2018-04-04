احدث الأخبار

صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء
منطقة عسير
 أمير الجوف التقى وكلاء وموظفي الإمارة وأكد على تسهيل خدمة المواطنين
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة ورؤساء الدوائر في المحافظات
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يلتقي مدير تعليم الجوف والقريات ومساعديهم ويشدد على تهيئة البيئة المدرسية
منطقة الجوف
 مشاهد من بطولة البلوت.. أصغر مشارك يتأهل ووالده إلى الجولة الثانية .. و الكلباني و عدد من المشاهير يتقدمان زوار المنافسة
منوعات
 مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 الجرب في مدارس مكة.. وباء يتفشى أم حالات فردية تتم السيطرة عليها؟
أبرز المواد
 تأهيل المجمعة بقسميه يعرف “54” مستفيدة بحقوق ذوي الإعاقة ويشارك في ماراثون سدير
منطقة الرياض
 لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 ” قياس” يعقد دراسة دولية تستهدف المعلمين وقادة المدارس في 200 مدرسة على مستوى المملكة
محليات
 منح أول رخصة تشغيل سينما في المملكة لشركة AMC الأمريكية .. والافتتاح 18 إبريل
أبرز المواد
 إنفوغرافيك.. التهديد الإيراني للملاحة في البحر الأحمر
أبرز المواد
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء

صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=561707

دشن سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ورشة عمل أنظمة وإجراءات الأجهزة والمنتجات الطبية وتحقيقات الحوادث العكسية المرتبطة بها والتي نظمتها إدارة التجهيزات بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير لمشرفي التجهيزات والموظفين بالإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية المعنية بصحة عسير تحت عنوان ((كن مشرفاً محترفاً )) وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمقر القاعة الرئيسية بإدارة الشئون الأكاديمية والتدريب بصحة المنطقة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير عبد العزيز بن يحيى آل شايع مشيراً أن هذه الدورة تأتي على هامش اللقاء السنوي لمشرفي التجهيزات .

وأضاف :تهدف ورشة الهمل هذه إلى توفير الأساليب العلمية التي تمكن المتدرب من استخدام المعارف والمهارات التي تساعده في تطوير أدائه لعمله الحالي والمستقبلي كأحد أهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة الأجهزة الطبية بعد وضعها في سوق العمل لضمان امتثالها لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك لتحسين مستوى حماية وسلامة المرضى ورفع نسبة الوعي لدى الممارسين الصحيين بالدور الهام الذي يقوم به قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية .

بدوره قدم مدير إدارة التجهيزات بصحة عسير المهندس محمد بن صالح الغامدي شكره لسعادة المدير العام للشئون الصحية بعسير على دعمه لإنجاح اللقاء ،وأشار في الوقت ذاته بالتعاون المستمر بن صحة عسير والهيئة العامة للغذاء والدواء ،بما يخدم مصلحة وسلامة المريض .

روابط ذات صلة

لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير

لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير
لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير

لقاء تشاوري يجمع بين الصحة وعدة جهات رقابية بمنطقة عسير
​مدير جامعة الملك خالد يرعى افتتاح مؤتمر “الدراسات العليا في الجامعات السعودية : الواقع وآفاق التطوير”

​مدير جامعة الملك خالد يرعى افتتاح مؤتمر “الدراسات العليا في الجامعات السعودية : الواقع وآفاق التطوير”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*