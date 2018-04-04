صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء

دشن سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ورشة عمل أنظمة وإجراءات الأجهزة والمنتجات الطبية وتحقيقات الحوادث العكسية المرتبطة بها والتي نظمتها إدارة التجهيزات بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة عسير لمشرفي التجهيزات والموظفين بالإدارات والمستشفيات والمراكز الصحية المعنية بصحة عسير تحت عنوان ((كن مشرفاً محترفاً )) وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمقر القاعة الرئيسية بإدارة الشئون الأكاديمية والتدريب بصحة المنطقة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير عبد العزيز بن يحيى آل شايع مشيراً أن هذه الدورة تأتي على هامش اللقاء السنوي لمشرفي التجهيزات .

وأضاف :تهدف ورشة الهمل هذه إلى توفير الأساليب العلمية التي تمكن المتدرب من استخدام المعارف والمهارات التي تساعده في تطوير أدائه لعمله الحالي والمستقبلي كأحد أهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة الأجهزة الطبية بعد وضعها في سوق العمل لضمان امتثالها لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك لتحسين مستوى حماية وسلامة المرضى ورفع نسبة الوعي لدى الممارسين الصحيين بالدور الهام الذي يقوم به قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية .

بدوره قدم مدير إدارة التجهيزات بصحة عسير المهندس محمد بن صالح الغامدي شكره لسعادة المدير العام للشئون الصحية بعسير على دعمه لإنجاح اللقاء ،وأشار في الوقت ذاته بالتعاون المستمر بن صحة عسير والهيئة العامة للغذاء والدواء ،بما يخدم مصلحة وسلامة المريض .