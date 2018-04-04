والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

المناطق - الرياض

قال والد صاحبة القضية المعروفة بمعنفه ابها خالد الحارثي أن ابنته لم تتعرض للضرب أو العنف وأنها تعيش حياة زوجية وأسرية سعيدة و أكد الزوج ماجد بن مانع بن عمير، أن مقطع الفيديو المتداول حول القضية ليس من بيته ولا الصوت الصادر فيه يعود لزوجته

، وقال الحارثي عبر برنامج “الراصد” الذي يُبث في قناة “الإخبارية” إلى أن ابنته لن تستطيع إقناع جميع الناس بأنها لم تتعرض لعنف مؤكدا إنه بنسبة 100% الصوت الذي صدر من المقطع المتداول ليس صوت ابنته،

وأضاف أن آخر مكالمة مع ابنته قبل مداخلته مع برنامج الراصد بدقائق، حيث كرّر سؤالها إن كانت تعرضت للعنف لتنفي ذلك، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يسكت عن تعنيف ابنته أو يرضى به.

و أكد الزوج ماجد بن مانع بن عمير، أن مقطع الفيديو المتداول حول القضية ليس من بيته ولا الصوت الصادر فيه يعود لزوجته.

وروى بن عمير بداية القضية معه، قائلاً إنه كان يجلس في بيته مع زوجته وتفاجأ بحضور دوريات الشرطة ومسؤولين من وحدة الحماية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليواجهوه بأن هناك مقطع فيديو متداولا بحالة عنف صادرة من بيته.

وأضاف أنه خرج من بيته مع زوجته للذهاب إلى مستشفى عسير برفقة الدوريات الأمنية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت تقاريرها خلو زوجته من وجود أي عنف جسدي، وهو دليل يؤكد كذب ادعاءات المقطع المتداول، بحسب قوله.

وأكد بن عمير أنه تعاون بشكل وثيق مع الجهات الأمنية والمسؤولة في وحدة الحماية والأمن من أجل إثبات أن ما تم رصده عبر الفيديو ليس من بيته ولا الصوت يعود لزوجته، مؤكدا أنه لن يترك حقه بعد وصول اسمه ترند عالمي على “تويتر” والتشهير به وبأسرته، موجها مناشدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإعادة اعتباره.

وكانت إمارة منطقة عسير أكدت أن التنسيق مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية مايسمى بـ ( معنفة أبها ) توصل إلى معلومات أولية تشمل عدم تعرض الزوجة إلى أي عنف من قبل زوجها وفقا لإجراءات الكشف الطبي التي تمت ، وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب .

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ” أنه تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة مساء السبت الماضي بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع ، استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن” .

وكشفت “المناطق” عبر مصادرها الخاصة إلى معلومات في قضية “معنفة أبها” التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووصل هاشتاق #أنقذوا_معنفة_أبها إلى الترند فجر اليوم، حيث تشير المعلومات إلى أن الزوجة 25 عاماً أنكرت تعرضها لأي عنف من زوجها 33 عاماً، فيما أشار الزوج إلى أن الفيديو “مفبرك” و “الصوت” مركب.