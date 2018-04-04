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المملكة تمنح تونس مبلغ 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به

المملكة تمنح تونس مبلغ 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به
http://almnatiq.net/?p=561730
المناطق - واس

وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية اليوم، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب إشرافه بصحبة معالي وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم على مذكرة التفاهم التي وقعها كلاً من معالي نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ومعالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أن المنحة تأتي في إطار علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على مزيد من ربط جسور التواصل مع أشقائها العرب والمسلمين.

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