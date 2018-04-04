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 قبلة وفاء من قائد المنطقة العسكرية الخامسة “صلاح ” لمدير مستشفى الموسم العام ” اليماني” أثناء زيارته للمستشفى

 قبلة وفاء من قائد المنطقة العسكرية الخامسة “صلاح ” لمدير مستشفى الموسم العام ” اليماني” أثناء زيارته للمستشفى
http://almnatiq.net/?p=561764
المناطق - جازان
قام قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء ركن  يحيى صلاح “بزيارة لمستشفى الموسم العام يرافقه العميد ركن محمد القرواني وعدد من منسوبي القوات الشرعية اليمنية لتقديم الشكر والثناء لمنسوبي المستشفى وخلالها التقى بمدير المستشفى د.حسن جلال اليماني ، حيث جرى خلال الإستقبال بحث أوجه التعاون بين المستشفى والقطاعات العسكرية للمنطقة الخامسة في سبيل خدمة المرضى من مصابي الحرب والعمل على تذليل كل الصعاب وتسهيل كل ما يخص العمليات الإسعافية والانقاذية والعلاجية .

وقد عبر اللواء ركن  ” صلاح ” شكره لصحة جازان ولإدارة المستشفى حيث قال : تتقدم قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بالشكر الجزيل لإدارة مستشفى الموسم ممثلة بمدير المستشفى والطاقم الاداري والطبي والفني لما يقومون به من جهود جبارة مع مصابي وجرحى المنطقة ومع الشهداء اثناء دوامهم الرسمي وفي جميع الأوقات بما فيها أوقات الإجازات ليلاً ونهاراً .. سائلا المولى عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء ومُذكّرا الجميع أن الأجيال التي ستأتي من بعدهم لا تنسى ما يقدمه الاشقاء في مساندة اخوتهم باليمن الشقيق وسيذكر التاريخ ذلك ، معرباً عن جزيل شكره وامتنانه للدور الكبير الذي تقوم به كافة القطاعات الصحية ، وسوف يكرم المستشفى بدرع المنطقة الخامسة بالإضافة لشهادات شكر وتقدير خاتماً شكره بقبلة وفاء على جبين مدير المستشفى مغلفه بالشكر والعرفان والتقدير لكل الجهود التي تبذلها في سبيل رعاية المراجعين من أفراد القوات اليمنية الشرعية خاصة وكافة أفراد قوات التحالف عامة ، وما تقدمه لهم من خدمات طبية وعلاجية مميزة.

وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية داخل إدارة المستشفى .

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