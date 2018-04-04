وفاة طفلة في عامها الثاني سقطت في بئر ارتوازي عميق أثناء مرافقتها لوالدها بنجران

المناطق - نجران

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران حادث سقوط طفله من جنسية عربية تبلغ من العمر سنتين في بئر ارتوازية باحدى المزارع بحي العريسية وذلك أثناء مرافقتها لوالدها خلال قيامه بتنظيف البئر.

وأوضح النقيب عبدالخالق القحطاني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع بعد ورود بلاغ يفيد بسقوط طفله داخل بئر ارتوازية ، حيث تبين بعد استخدام كاميرا الاعماق وجود الطفله وقد فارقت الحياة على مسافة تقدر بحوالي ٦٠ مترا داخل البئر.

موضحاً أن محاولات وجهود فرق الدفاع المدني انطلقت منذ تلقي البلاغ و التي وفقت بحمدالله في انتشال جثة الطفله باستخدام العديد من الأجهزة والمعدات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وقد تقدم النقيب القحطاني بالعزاء لذوي الطفله سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان وأن يجعلها شفيعة لوالديها، داعيا في الوقت نفسه العاملين في صيانة الآبار إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عمليات الصيانة وعدم السماح للأطفال بالتواجد في تلك المناطق كونها مناطق عمل خطرة.