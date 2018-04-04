إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبة سمى الروضان لفوزها في مشروع المهارات والأعمال

المناطق - الجوف

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبة سمى عبدالله الروضان من مدرسة القمم الأهلية بسكاكا، والحاصلة على المركز الثالث من “البرونزي” على مستوى المملكة في مشروع المهارات والأعمال “يوم المهنة العالمي” والمنفذ في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وتمنى السالم المزيد من المشاركات الطلابية على المحافل المحلية والدولية، لما لها دور من دعم شخصية الطلاب والطالبات وتنمية للإبداع والمواهب وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

من جانبها، وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن الطالبات شاركن بمهارات عالية وإبداع، واكتسبن مهارات وجودة في الأداء لتأهيلهن لسوق العمل، وقدرتهن على تقديم انفسهن وأعمالهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

وأوضحت منسقة المشروع الأستاذة عفاف خليف المنديل أن الطالبة قدمت مشروع “فن الورق التشكيلي” من خلاله تستطيع تنفيذ أشكال هندسية جميلة ولوح مميزة وتشكيل هدايا نادرة، وفيه استخدام تقنيات معينه وله مصطلحات أساسية ويكون مخرج العمل حيل بصرية مبهرة.