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شهد الغامدي تحصد الميدالية الذهبية على مستوى المملكة

شهد الغامدي تحصد الميدالية الذهبية على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=561787
المناطق - عادل الزهراني
حققت الطالبة شهد علي صالح الغامدي من تعليم الطائف الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في المنافسات النهائية لفعاليات يوم المهنة العالمي والذي استضافته إدارة تعليم تبوك .
واستطاعت الطالبة تحقيق الميدالية الذهبية عن مشروعها المقدم بعنوان “الهندسة الكهربائية” لتنافس به ضمن مجموعة من المشروعات التي قدمت من مختلف الإدارات التعليمية. وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بهذا الانجاز الذي يضاف الى ما حققته الادارة من انجازات سابقة مقدما التهنئة للطالبة بهذا الانجاز  ، ومقدما شكره وتقديره لادارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الادارة فوزية الحارثي وفريق العمل معها على جهودهم التي بذلوها خلال مراحل المسابقة ونشر ثقافتها بين الطالبات والتأهيل والتدريب للطالبات وكان التميز وحصد الذهب ثمرة عملهم وجهودهم متمنياً لهم المزيد من التألق والتميز

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