أمير الجوف يكرم طالباً أنقذ زميلة في المدرسة من طارئ صحي 

المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الطالب عبدالاله بن مهرب الرويلي نظير عملة الإنساني تجاه زميلة الدراسي الذي تعرض إلى طارئ صاحي في المدرسة برفقة والده.

وقد اثنى سمو أمير منطقة الجوف على الطالب الرويلي هذا التصرف النبيل الذي يدل على حسن التربية والتوجيه الذي يعتبر ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة ، متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل .

وفي نهاية اللقاء قدم والد الطالب شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على هذه اللفته الكريمة والتي تدل على حرص سمو أمير المنطقة لتشجيع الجميع على فعل الخير .