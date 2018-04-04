احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة
منطقة عسير
 اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان
أبرز المواد
 أمير الجوف يكرم طالباً أنقذ زميلة في المدرسة من طارئ صحي 
منطقة الجوف
 شهد الغامدي تحصد الميدالية الذهبية على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبة سمى الروضان لفوزها في مشروع المهارات والأعمال
منطقة الجوف
 وفاة طفلة في عامها الثاني سقطت في بئر ارتوازي عميق أثناء مرافقتها لوالدها بنجران
أبرز المواد
 نائب أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة لطلاب جامعة بيشة ويدشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون
منطقة عسير
  قبلة وفاء من قائد المنطقة العسكرية الخامسة “صلاح ” لمدير مستشفى الموسم العام ” اليماني” أثناء زيارته للمستشفى
منطقة جازان
 الصحة تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاكتشاف وعلاج المصابين بالتهاب الكبد ” ج “
أبرز المواد
 فرنسا تقلص عدد نواب البرلمان بنحو الثلث
أبرز المواد
 هل يسرق متصفح جوجل ملفات حواسبنا؟
أبرز المواد
 تعرف على المزايا السحرية للشوكولاتة!
أبرز المواد
شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

شاهد تجربة قطار “الهايبرلوب”.. يقطع المسافه بين الرياض وجدة في 76 دقيقة فقط !!

أبرز المواد
موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

موقع صيني: الإعلام القطري يدعم تشكيل اتحاد إيراني تركي لمواجهة المملكة

أبرز المواد
لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

لحملة الثانوية فأعلى .. برامج ابتعاث بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

أبرز المواد
شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

شاهد .. رجل أعمال خرج راقصا على المسرح .. فباغته الموت أمام الحاضرين

أبرز المواد

الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة

الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة
http://almnatiq.net/?p=561798
المناطق - عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمبادرتي محافظة بيشة والتي أطلقتها بالشراكة مع وزارة البيئة والمياة والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مؤكداً سموه أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياة والزراعة في محافظة بيشة كبيرة جداً وأن المستقبل سيبدي الكثير من النتائج المبشرة بالسياحة المستدامة في محافظة بيشة والتي تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، والتي ستحقق للمواطن الكثير من الرفاهية والاستقرار .

و أضاف سموه ” أطمئنكم بأن الجهود التي تقوم بها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، في منطقة عسير عامة ومحافظة بيشة بشكل خاص مفرحة جداً، سواء في الجوانب السياحية، وخير دليل ما شاهدناه هذا المساء من برامج أطلقتها المحافظة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مؤكداً سموه أن هذه المبادرات لن تتحقق إلا بتكاتف شباب هذا الوطن الغالي .

جاء ذلك خلال حفل محافظة بيشة الذي أقامته مساء اليوم احتفاء بسموه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة عسير، و تدشين مبادرتي محافظة بيشة البيئية والسياحية، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن خالد في مقر المحافظة.

حيث بديء الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة كلمة رحب خلالها باسمه ونيابة عن أهالي محافظة بيشة بسمو نائب أمير منطقة عسير ، مهنئاً سموه بهذه الثقة الملكية ، مستعرضا المشاريع النوعية للمحافظة وأبرزها مشروع مكون الوجيد وعدد من المشروعات التنموية والتعليمية.

وأضاف بن سبرة أن محافظة بيشة تحتفي اليوم بمبادرتين بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العام للسياحة والتراث الوطني، مشيداً بدور الجهات الخدمية وما تقدمه من جهود لتنمية المحافظة وتطويرها.

بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً عن منتزه “يلا” الوطني، والذي يعد من أهم المتنزهات الوطنية الواقعة شمال شرق المحافظة ـ طريق الرياض الرين ـ والذي تبلغ مساحته حوالي 18 مليون متر مربع، ويقع في منطقة برية وأرض خصبة، كما يحتوي المنتزه على مجموعة من الأشجار والمكونات الطبيعية المختلفة ويتمتع بموقع استراتيجي، وتعتزم الوزارة على زراعة أكثر من 150 ألف شجرة من الأشجار المحلية كمرحلة أولى، وتتنوع الأشجار المزروعة بين السدر والطلح وتبلغ تكلفته الإجمالية بأكثر من ٨ ملايين ريال ، ثم شاهد سموه فيلماً وثائقياً آخراً عن آلية الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المتضمنة تطوير سد بيشة وتفعيل المهرجانات والفعاليات الموسمية بما في ذلك المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة وتفعيل السياحة الزراعية وتطوير الآثار وتسيير الرحلات السياحية إلى المحافظة عبر المسارات السياحية التاريخية.

إثر ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية ، ثم تسلم سموه تقرير محافظة بيشة السنوي وعدد من الصور الفوتوغرافية التي تعكس طبيعة المحافظة وما تتميز به من مناطق جذب سياحي .

روابط ذات صلة

نائب أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة لطلاب جامعة بيشة ويدشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون

نائب أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة لطلاب جامعة بيشة ويدشن مشروعات جامعية بأكثر من 200 مليون
والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي

والد صاحبة قضية “معنفة أبها” : ابنتي لم تتعرض لأي تعنيف.. والزوج: الفيديو ليس من بيتي
صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء

صحة عسير تستضيف دورة (كن مشرفاً محترفاً )بالتعاون مع الغذاء والدواء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*