الأمير تركي بن طلال يشرف حفل محافظة بيشة ويدشن مبادرتين للسياحة والزراعة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمبادرتي محافظة بيشة والتي أطلقتها بالشراكة مع وزارة البيئة والمياة والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مؤكداً سموه أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياة والزراعة في محافظة بيشة كبيرة جداً وأن المستقبل سيبدي الكثير من النتائج المبشرة بالسياحة المستدامة في محافظة بيشة والتي تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م، والتي ستحقق للمواطن الكثير من الرفاهية والاستقرار .

و أضاف سموه ” أطمئنكم بأن الجهود التي تقوم بها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، في منطقة عسير عامة ومحافظة بيشة بشكل خاص مفرحة جداً، سواء في الجوانب السياحية، وخير دليل ما شاهدناه هذا المساء من برامج أطلقتها المحافظة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مؤكداً سموه أن هذه المبادرات لن تتحقق إلا بتكاتف شباب هذا الوطن الغالي .

جاء ذلك خلال حفل محافظة بيشة الذي أقامته مساء اليوم احتفاء بسموه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة عسير، و تدشين مبادرتي محافظة بيشة البيئية والسياحية، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن خالد في مقر المحافظة.

حيث بديء الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة كلمة رحب خلالها باسمه ونيابة عن أهالي محافظة بيشة بسمو نائب أمير منطقة عسير ، مهنئاً سموه بهذه الثقة الملكية ، مستعرضا المشاريع النوعية للمحافظة وأبرزها مشروع مكون الوجيد وعدد من المشروعات التنموية والتعليمية.

وأضاف بن سبرة أن محافظة بيشة تحتفي اليوم بمبادرتين بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العام للسياحة والتراث الوطني، مشيداً بدور الجهات الخدمية وما تقدمه من جهود لتنمية المحافظة وتطويرها.

بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً عن منتزه “يلا” الوطني، والذي يعد من أهم المتنزهات الوطنية الواقعة شمال شرق المحافظة ـ طريق الرياض الرين ـ والذي تبلغ مساحته حوالي 18 مليون متر مربع، ويقع في منطقة برية وأرض خصبة، كما يحتوي المنتزه على مجموعة من الأشجار والمكونات الطبيعية المختلفة ويتمتع بموقع استراتيجي، وتعتزم الوزارة على زراعة أكثر من 150 ألف شجرة من الأشجار المحلية كمرحلة أولى، وتتنوع الأشجار المزروعة بين السدر والطلح وتبلغ تكلفته الإجمالية بأكثر من ٨ ملايين ريال ، ثم شاهد سموه فيلماً وثائقياً آخراً عن آلية الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المتضمنة تطوير سد بيشة وتفعيل المهرجانات والفعاليات الموسمية بما في ذلك المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة وتفعيل السياحة الزراعية وتطوير الآثار وتسيير الرحلات السياحية إلى المحافظة عبر المسارات السياحية التاريخية.

إثر ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية ، ثم تسلم سموه تقرير محافظة بيشة السنوي وعدد من الصور الفوتوغرافية التي تعكس طبيعة المحافظة وما تتميز به من مناطق جذب سياحي .