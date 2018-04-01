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العقيلي يحصل على درجة الدكتوراه في عقد الوساطة المالية

العقيلي يحصل على درجة الدكتوراه في عقد الوساطة المالية
http://almnatiq.net/?p=561807
المناطق - الدمام
حصل المحامي الدكتور فهد بن سواد العقيلي؛ على درجة الدكتوراه بعد مناقشة الرسالة التي قدمها لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان ” عقد الوساطة في الأسواق المالية : دراسة مقارنة” . وقد ضمت لجنة المناقشة؛ معالي الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، والاستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الناصر كمقررين ، وعضوية كل من ـ  الاستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي ، والاستاذ الدكتور سامر بن محمود الدلالعة ، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم .

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