العقيلي يحصل على درجة الدكتوراه في عقد الوساطة المالية

حصل المحامي الدكتور فهد بن سواد العقيلي؛ على درجة الدكتوراه بعد مناقشة الرسالة التي قدمها لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان ” عقد الوساطة في الأسواق المالية : دراسة مقارنة” . وقد ضمت لجنة المناقشة؛ معالي الاستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، والاستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الناصر كمقررين ، وعضوية كل من ـ الاستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي ، والاستاذ الدكتور سامر بن محمود الدلالعة ، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم .