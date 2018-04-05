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المملكة تنجح في مصالحة 3 زعامات لبنانية .. الحريري وجعجع وجنبلاط

المملكة تنجح في مصالحة 3 زعامات لبنانية .. الحريري وجعجع وجنبلاط
http://almnatiq.net/?p=561818
المناطق - الرياض

نجح المبعوث السعودي، نزار العلولا، في عقد لقاء مصالحة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ويعتبر اللقاء بين الزعامات الثلاث الأول من نوعه منذ فترة طويلة.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، فقد ذكر مصدر مطلع أن اللقاء يعتبر بداية تفاهمات بين الأحزاب الثلاثة، مشدداً على أن التحرك السعودي يهدف إلى تقوية الزعامات الوطنية اللبنانية لتحقيق استقرار لبنان.

وكان العلولا قد أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم مؤخراً في بيروت وبعبدا، أن “لبنان في قلب القيادة السعودية وفكرها”. وسلم العلولا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دعوة رسمية لزيارة المملكة.

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