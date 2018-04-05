رئيس الحكومة اليمنية: اقترب قطع رأس أفعى إيران بصعدة.. بداية النهاية للمشروع الطائفي

المناطق -وكالات

أكّد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قُرب هزيمة مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمال اليمن، والتي تعد مهد المليشيا ومعقلها الرئيسي ومقر قيادتها العسكرية والتنظيمية.

وقال بن دغر، إن ‏تضييق الخناق على مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة شمال البلاد، يشكل بداية النهاية للمشروع الإيراني الطائفي.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقترب من قطع رأس الأفعى وتحقيق النصر المؤزر.

وتتقدم قوات الجيش الوطني اليمني من أربعة محاور عسكرية في طوق محافظة صعدة، وتقترب من مديرية مران مسقط رأس زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية المتمرد عبد الملك الحوثي، بعد أن دشنت قبل أيام فتح محور عسكري جديد في الملاحيظ بمديرية الظاهر وبات يفصل القوات على مديرية مران سوى بضعة كيلومترات، بحسب موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت).